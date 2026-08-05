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RBI का बड़ा फैसला: देश में अप्रैल 2027 से चलेंगे प्लास्टिक के नोट, गवर्नर ने दी जानकारी

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को देश की मुद्रा व्यवस्था को लेकर एक ऐतिहासिक घोषणा की है. केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा (MPC) के बाद आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि आरबीआई अगले वित्त वर्ष की शुरुआत यानी अप्रैल 2027 से देश में लंबे समय तक चलने वाले पॉलिमर (प्लास्टिक) के करेंसी नोटों को बाजार में उतारने का लक्ष्य लेकर चल रहा है. गवर्नर मल्होत्रा ने स्पष्ट किया कि यदि वर्तमान में चल रहे जमीनी परीक्षण सफल रहते हैं, तो योजना के अनुसार नए वित्तीय वर्ष (FY28) के प्रारंभ में ही इन नोटों को आम जनता के लिए जारी कर दिया जाएगा. छोटे नोटों की बढ़ेगी उम्र, फटने का झंझट खत्म

आरबीआई गवर्नर ने प्लास्टिक नोटों की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि दुनिया के कई देशों में पॉलिमर नोट 30 साल से भी अधिक समय तक चलन में रहे हैं. भारत में यह तकनीक विशेष रूप से छोटे मूल्य वर्ग (जैसे ₹10 और ₹20) के नोटों के लिए बेहद मददगार साबित होगी. इन छोटे नोटों का इस्तेमाल बहुत तेजी से और बार-बार होता है, जिसके कारण कागजी नोट जल्दी फट जाते हैं या गल जाते हैं. प्लास्टिक के नोट आने से नोटों की उम्र 2 से 4 गुना बढ़ जाएगी, जिससे सरकार का नोट छपाई पर होने वाला करोड़ों रुपये का सालाना खर्च बचेगा. ये नोट पानी, धूल, पसीने और नमी से पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे.