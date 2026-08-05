RBI का बड़ा फैसला: देश में अप्रैल 2027 से चलेंगे प्लास्टिक के नोट, गवर्नर ने दी जानकारी
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में प्लास्टिक यानी पॉलीमर के नए नोट जारी करने की तैयारी कर रहा है.
Published : August 5, 2026 at 5:16 PM IST
मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को देश की मुद्रा व्यवस्था को लेकर एक ऐतिहासिक घोषणा की है. केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा (MPC) के बाद आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि आरबीआई अगले वित्त वर्ष की शुरुआत यानी अप्रैल 2027 से देश में लंबे समय तक चलने वाले पॉलिमर (प्लास्टिक) के करेंसी नोटों को बाजार में उतारने का लक्ष्य लेकर चल रहा है.
गवर्नर मल्होत्रा ने स्पष्ट किया कि यदि वर्तमान में चल रहे जमीनी परीक्षण सफल रहते हैं, तो योजना के अनुसार नए वित्तीय वर्ष (FY28) के प्रारंभ में ही इन नोटों को आम जनता के लिए जारी कर दिया जाएगा.
छोटे नोटों की बढ़ेगी उम्र, फटने का झंझट खत्म
आरबीआई गवर्नर ने प्लास्टिक नोटों की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि दुनिया के कई देशों में पॉलिमर नोट 30 साल से भी अधिक समय तक चलन में रहे हैं. भारत में यह तकनीक विशेष रूप से छोटे मूल्य वर्ग (जैसे ₹10 और ₹20) के नोटों के लिए बेहद मददगार साबित होगी.
इन छोटे नोटों का इस्तेमाल बहुत तेजी से और बार-बार होता है, जिसके कारण कागजी नोट जल्दी फट जाते हैं या गल जाते हैं. प्लास्टिक के नोट आने से नोटों की उम्र 2 से 4 गुना बढ़ जाएगी, जिससे सरकार का नोट छपाई पर होने वाला करोड़ों रुपये का सालाना खर्च बचेगा. ये नोट पानी, धूल, पसीने और नमी से पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे.
महंगाई और ब्याज दरों पर डेटा-आधारित फैसले
देश की आर्थिक स्थिति और मौद्रिक नीति पर बात करते हुए गवर्नर मल्होत्रा ने कहा कि ब्याज दरों में बदलाव या नीतिगत रुख को लेकर आरबीआई का अगला कदम पूरी तरह से देश के आर्थिक आंकड़ों पर निर्भर करेगा. उन्होंने रेखांकित किया कि केंद्रीय बैंक का सबसे पहला और मुख्य फोकस देश में मुख्य महंगाई दर को घटाकर 4 प्रतिशत के तय लक्ष्य पर लाना और उसे वहीं बनाए रखना है. जब तक महंगाई पूरी तरह काबू में नहीं आती, तब तक ब्याज दरों में जल्दबाजी में कटौती नहीं की जाएगी.
मजबूत विदेशी प्रवाह और रुपये की स्थिरता
विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) यानी FCNR(B) योजना के संबंध में गवर्नर ने कहा कि देश में विदेशी फंड का प्रवाह बेहद मजबूत और उत्साहजनक बना हुआ है. बाजार में चल रही अफवाहों पर विराम लगाते हुए उन्होंने साफ किया कि इस योजना को समय से पहले बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है और यह अपनी तय अवधि तक चलती रहेगी.
रुपये की स्थिति पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव कम होने पर भारतीय रुपये में और मजबूती आने की पूरी संभावना है. आरबीआई यह सुनिश्चित करेगा कि विदेशी बाजार के उतार-चढ़ाव के बीच रुपया पूरी तरह स्थिर और व्यवस्थित रहे.
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