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आम परिवारों के बजट पर बढ़ा दबाव, रसोई और खाने-पीने की चीजें होंगी और महंगी: RBI सर्वे

सांकेतिक फोटो ( ani )

नई दिल्ली: भारतीय परिवारों में आगामी दिनों में महंगाई बढ़ने की चिंता काफी गहरी हो गई है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के ताजा सर्वे के अनुसार, देश के आम परिवारों को उम्मीद है कि अगले एक साल में महंगाई दर बढ़कर 10 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच सकती है. सितंबर 2026 में कराए गए इस 'महंगाई उम्मीद सर्वे' के नतीजे बताते हैं कि जुलाई के पिछले सर्वे (9.4%) के मुकाबले लोगों की चिंता में 60 बेसिस प्वाइंट्स की भारी बढ़ोतरी हुई है.

रिजर्व बैंक का यह सर्वे देश के 19 प्रमुख शहरों में 10 से 20 सितंबर के बीच आयोजित किया गया था, जिसमें 5,987 लोगों ने अपनी राय साझा की.

सर्वे के मुख्य आंकड़े और बढ़ती चिंता

आरबीआई के इस सर्वे में महंगाई को लेकर तीन अलग-अलग समय सीमाओं पर लोगों का नजरिया सामने आया है. मौजूदा महंगाई का अहसास: लोगों का मानना है कि इस समय महंगाई 8.4% पर है, जो जुलाई में 7.8% थी.

लोगों का मानना है कि इस समय महंगाई 8.4% पर है, जो जुलाई में 7.8% थी. अगले तीन महीने का अनुमान: तीन महीने में महंगाई दर 9.9% तक पहुंचने की आशंका है, जो पहले 9.2% थी.

तीन महीने में महंगाई दर 9.9% तक पहुंचने की आशंका है, जो पहले 9.2% थी. अगले एक साल का अनुमान: एक साल के भीतर इसके 10.0% के आंकड़े को छूने की उम्मीद है. सर्वे के मुताबिक, 88.9% लोगों का मानना है कि अगले एक साल में सामान्य कीमतें और ज्यादा बढ़ेंगी. वहीं, लगभग 67.4% परिवारों को डर है कि कीमतें मौजूदा रफ्तार से भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेंगी.