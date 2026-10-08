आम परिवारों के बजट पर बढ़ा दबाव, रसोई और खाने-पीने की चीजें होंगी और महंगी: RBI सर्वे
RBI सर्वे के अनुसार, बढ़ती कीमतों के कारण भारतीय परिवारों को अगले एक साल में महंगाई दर 10% तक पहुंचने की आशंका है.
Published : October 8, 2026 at 5:31 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय परिवारों में आगामी दिनों में महंगाई बढ़ने की चिंता काफी गहरी हो गई है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के ताजा सर्वे के अनुसार, देश के आम परिवारों को उम्मीद है कि अगले एक साल में महंगाई दर बढ़कर 10 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच सकती है. सितंबर 2026 में कराए गए इस 'महंगाई उम्मीद सर्वे' के नतीजे बताते हैं कि जुलाई के पिछले सर्वे (9.4%) के मुकाबले लोगों की चिंता में 60 बेसिस प्वाइंट्स की भारी बढ़ोतरी हुई है.
रिजर्व बैंक का यह सर्वे देश के 19 प्रमुख शहरों में 10 से 20 सितंबर के बीच आयोजित किया गया था, जिसमें 5,987 लोगों ने अपनी राय साझा की.
सर्वे के मुख्य आंकड़े और बढ़ती चिंता
आरबीआई के इस सर्वे में महंगाई को लेकर तीन अलग-अलग समय सीमाओं पर लोगों का नजरिया सामने आया है.
- मौजूदा महंगाई का अहसास: लोगों का मानना है कि इस समय महंगाई 8.4% पर है, जो जुलाई में 7.8% थी.
- अगले तीन महीने का अनुमान: तीन महीने में महंगाई दर 9.9% तक पहुंचने की आशंका है, जो पहले 9.2% थी.
- अगले एक साल का अनुमान: एक साल के भीतर इसके 10.0% के आंकड़े को छूने की उम्मीद है.
सर्वे के मुताबिक, 88.9% लोगों का मानना है कि अगले एक साल में सामान्य कीमतें और ज्यादा बढ़ेंगी. वहीं, लगभग 67.4% परिवारों को डर है कि कीमतें मौजूदा रफ्तार से भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेंगी.
भोजन और रोजमर्रा की चीजों पर सबसे ज्यादा असर
आम जनता के बजट पर सबसे बड़ा दबाव रसोई के खर्च से आ रहा है. सर्वे में शामिल 84.9% लोगों ने माना कि अगले तीन महीनों में खाद्य पदार्थों की कीमतों में और तेजी आएगी. इनमें से 61.6% लोगों को आशंका है कि खाने-पीने की चीजें मौजूदा समय के मुकाबले कहीं अधिक महंगी हो जाएंगी.
आरबीआई का बड़ा फैसला: ब्याज दरों में बढ़ोतरी
आम परिवारों की इस बढ़ती चिंता के बीच, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने भी महंगाई पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं. 7 अक्टूबर 2026 को रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख ब्याज दर यानी रेपो रेट को 25 बेसिस प्वाइंट बढ़ाकर 5.50% कर दिया है. केंद्रीय बैंक ने बाजार में पैसों के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए अपने रुख को कड़ा किया है, ताकि बढ़ती कीमतों पर काबू पाया जा सके.
रिजर्व बैंक ने साफ किया है कि 10% महंगाई का यह आंकड़ा आम जनता की अपनी धारणा और खर्चों पर आधारित अनुमान है. इसे आरबीआई का आधिकारिक महंगाई अनुमान नहीं माना जाना चाहिए.
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