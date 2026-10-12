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RBI के कड़े एक्शन से चमका रुपया: डॉलर के मुकाबले 97 पैसे की मजबूती, जानिए आपके जेब पर क्या होगा असर

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: भारतीय करेंसी बाजार से आज एक राहत भरी खबर आ रही है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तरफ से उठाए गए सख्त कदमों के बाद अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली है. सोमवार सुबह विदेशी मुद्रा बाजार खुलते ही रुपया 97 पैसे मजबूत होकर 95.76 के स्तर पर पहुंच गया. पिछले कारोबारी सत्र यानी शुक्रवार को रुपया 96.73 पर बंद हुआ था. बाजार के जानकारों का कहना है कि साल 2013 के 'टैपर टेंट्रम' संकट के बाद, रुपये को संभालने के लिए रिजर्व बैंक का यह अब तक का सबसे बड़ा और सबसे कड़ा कदम है.

आइए समझते हैं कि आरबीआई ने ऐसा क्या किया जिससे रुपया अचानक मजबूत हो गया और इस फैसले का हमारी अर्थव्यवस्था और आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा.

क्यों आई रुपये में यह तेजी?

पिछले कुछ समय से रुपया लगातार कमजोर हो रहा था. पश्चिम एशिया में जारी तनाव, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय बाजार से पैसे निकालने के कारण रुपया पिछले एक साल में 7 फीसदी से ज्यादा टूट चुका था. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई ने वीकेंड पर दो बेहद महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिसका असर आज बाजार खुलते ही दिखा. सरकारी तेल कंपनियों के लिए स्पेशल विंडो: भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है और इसके भुगतान के लिए हमारी तेल कंपनियों (IOC, BPCL, HPCL) को भारी मात्रा में डॉलर की जरूरत होती है. जब ये कंपनियां खुले बाजार से एक साथ डॉलर खरीदती हैं, तो डॉलर की मांग बढ़ जाती है और रुपया कमजोर होता है. अब आरबीआई ने इन तीनों सरकारी तेल कंपनियों को सीधे डॉलर देने के लिए एक 'स्पेशल विंडो' यानी विशेष व्यवस्था शुरू की है. अब ये कंपनियां बाजार से डॉलर नहीं खरीदेंगी, जिससे बाजार पर दबाव खत्म हो गया है.