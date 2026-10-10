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रुपये को सहारा देने के लिए RBI का बड़ा कदम, सरकारी तेल कंपनियों के लिए शुरू की स्पेशल डॉलर विंडो

सांकेतिक फोटो ( ians )

नई दिल्ली: भारतीय मुद्रा रुपये को गिरने से बचाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने आज एक बड़ा फैसला लिया है. विदेशी मुद्रा बाजार में रुपये की कमजोरी को दूर करने के लिए आरबीआई ने एक स्पेशल पैकेज का ऐलान किया है. इस पैकेज के तहत देश की तीन बड़ी सरकारी तेल कंपनियों (PSU OMCs) को डॉलर की कमी न हो, इसके लिए एक खास 'स्पेशल विंडो' खोली जा रही है. यह नई व्यवस्था 12 अक्टूबर, 2026 से लागू हो जाएगी और अगले आदेश तक जारी रहेगी.

अब खुले बाजार से डॉलर नहीं खरीदेंगी तेल कंपनियां

दरअसल, देश में कच्चे तेल का आयात करने के लिए इन तेल कंपनियों को बहुत भारी मात्रा में डॉलर की जरूरत होती है. जब ये कंपनियां खुले बाजार से डॉलर खरीदती हैं, तो रुपये पर दबाव बहुत बढ़ जाता है. इसी को देखते हुए आरबीआई ने फैसला किया है कि इंडियन ऑयल (IOCL), हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) और भारत पेट्रोलियम (BPCL) की रोजाना की पूरी डॉलर की जरूरत को केंद्रीय बैंक खुद सीधे पूरा करेगा. आरबीआई चुनिंदा बैंकों के जरिए इन कंपनियों को डॉलर बेचेगा, जिससे आम बाजार में रुपये की स्थिति मजबूत होगी.