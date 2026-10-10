रुपये को सहारा देने के लिए RBI का बड़ा कदम, सरकारी तेल कंपनियों के लिए शुरू की स्पेशल डॉलर विंडो
रुपये को मजबूती देने के लिए आरबीआई 12 अक्टूबर से सरकारी तेल कंपनियों को सीधे देगा डॉलर, सट्टेबाजी रोकने के लिए नियम किए बेहद सख्त.
Published : October 10, 2026 at 1:57 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय मुद्रा रुपये को गिरने से बचाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने आज एक बड़ा फैसला लिया है. विदेशी मुद्रा बाजार में रुपये की कमजोरी को दूर करने के लिए आरबीआई ने एक स्पेशल पैकेज का ऐलान किया है. इस पैकेज के तहत देश की तीन बड़ी सरकारी तेल कंपनियों (PSU OMCs) को डॉलर की कमी न हो, इसके लिए एक खास 'स्पेशल विंडो' खोली जा रही है. यह नई व्यवस्था 12 अक्टूबर, 2026 से लागू हो जाएगी और अगले आदेश तक जारी रहेगी.
अब खुले बाजार से डॉलर नहीं खरीदेंगी तेल कंपनियां
दरअसल, देश में कच्चे तेल का आयात करने के लिए इन तेल कंपनियों को बहुत भारी मात्रा में डॉलर की जरूरत होती है. जब ये कंपनियां खुले बाजार से डॉलर खरीदती हैं, तो रुपये पर दबाव बहुत बढ़ जाता है. इसी को देखते हुए आरबीआई ने फैसला किया है कि इंडियन ऑयल (IOCL), हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) और भारत पेट्रोलियम (BPCL) की रोजाना की पूरी डॉलर की जरूरत को केंद्रीय बैंक खुद सीधे पूरा करेगा. आरबीआई चुनिंदा बैंकों के जरिए इन कंपनियों को डॉलर बेचेगा, जिससे आम बाजार में रुपये की स्थिति मजबूत होगी.
सट्टेबाजी रोकने के लिए नियमों में बड़ा बदलाव
रुपये के साथ होने वाले खेल और बाजार में गड़बड़ी को रोकने के लिए आरबीआई ने फॉरेक्स डेरिवेटिव के नियमों को बेहद सख्त कर दिया है.
- दोबारा बुकिंग पर पूरी रोक: अगर किसी ग्राहक ने एक बार अपना विदेशी मुद्रा कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया, तो वह उसे किसी भी बैंक से दोबारा बुक नहीं कर पाएगा.
- लिखित गारंटी जरूरी: अब बैंकों को अपने ग्राहकों से लिखित में यह प्रूफ लेना होगा कि उन्होंने जिस सौदे के लिए लोन या हेजिंग ली है, वह किसी दूसरे बैंक के साथ रजिस्टर नहीं है.
- लेनदेन की सीमा घटी: बिना किसी ठोस व्यापारिक दस्तावेज के विदेशी मुद्रा लेनदेन करने की लिमिट को घटाकर अब सिर्फ 50 लाख डॉलर ($5 मिलियन) कर दिया गया है.
20% कैश रिजर्व रखना हुआ अनिवार्य
मार्केट में बड़े खिलाड़ियों पर लगाम कसने के लिए आरबीआई ने एक और बड़ा दांव चला है. अब रुपये से जुड़े किसी भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पर, जिसकी कीमत 20 लाख डॉलर ($2 मिलियन) से ज्यादा होगी, बैंकों को आरबीआई के पास 20% नकद रिजर्व के रूप में जमा रखना होगा. इसे 'फॉरेक्स रिस्क रिजर्व' का नाम दिया गया है. जानकारों का कहना है कि आरबीआई के इस चौतरफा ऐक्शन से रुपये को तुरंत ऑक्सीजन मिलेगी और बाजार में स्थिरता आएगी.
यह भी पढ़ें- आज से इंडिगो फ्लाइट का टिकट बुक करना होगा महंगा, जानें यात्रियों की जेब पर कितना बढ़ेगा बोझ