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RBI को भारतीय बाजार पर पूरा भरोसा; चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया

सांकेतिक फोटो ( getty image )

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार (7 अक्टूबर) को एक महत्वपूर्ण घोषणा की. केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष (FY27) के लिए देश की आर्थिक विकास दर के अनुमान को 7.1 प्रतिशत पर बनाए रखा है. दुनिया भर के बाजारों में जारी उतार-चढ़ाव और अनिश्चितता के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में मज़बूती बनी हुई है. इस साल की पहली तिमाही (Q1) में देश की जीडीपी ग्रोथ 7.8 प्रतिशत रही है, जो यह साबित करती है कि घरेलू अर्थव्यवस्था सही दिशा में आगे बढ़ रही है.

हालांकि, खाने-पीने की चीज़ों की बढ़ती कीमतों और वैश्विक चुनौतियों को देखते हुए आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति को थोड़ा सख्त कर दिया है. आर्थिक ग्रोथ और आने वाले महीनों का अनुमान

गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि आने वाली तिमाहियों में देश की आर्थिक रफ्तार इस प्रकार रह सकती है: दूसरी तिमाही (Q2): 7.2 प्रतिशत की ग्रोथ की उम्मीद.

तीसरी तिमाही (Q3): 6.9 प्रतिशत रहने का अनुमान.

चौथी तिमाही (Q4): 6.8 प्रतिशत रहने की संभावना.

अगले साल (FY28) की पहली तिमाही: इसके 7.1 प्रतिशत रहने की उम्मीद है, जो दिखाता है कि भारतीय बाजार लंबे समय तक मजबूत बना रहेगा.