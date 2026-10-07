RBI को भारतीय बाजार पर पूरा भरोसा; चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया
आरबीआई ने FY27 के लिए 7.1% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बरकरार रखा है और महंगाई रोकने के लिए नीतिगत रुख सख्त किया.
Published : October 7, 2026 at 2:19 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार (7 अक्टूबर) को एक महत्वपूर्ण घोषणा की. केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष (FY27) के लिए देश की आर्थिक विकास दर के अनुमान को 7.1 प्रतिशत पर बनाए रखा है. दुनिया भर के बाजारों में जारी उतार-चढ़ाव और अनिश्चितता के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में मज़बूती बनी हुई है. इस साल की पहली तिमाही (Q1) में देश की जीडीपी ग्रोथ 7.8 प्रतिशत रही है, जो यह साबित करती है कि घरेलू अर्थव्यवस्था सही दिशा में आगे बढ़ रही है.
हालांकि, खाने-पीने की चीज़ों की बढ़ती कीमतों और वैश्विक चुनौतियों को देखते हुए आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति को थोड़ा सख्त कर दिया है.
आर्थिक ग्रोथ और आने वाले महीनों का अनुमान
गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि आने वाली तिमाहियों में देश की आर्थिक रफ्तार इस प्रकार रह सकती है:
- दूसरी तिमाही (Q2): 7.2 प्रतिशत की ग्रोथ की उम्मीद.
- तीसरी तिमाही (Q3): 6.9 प्रतिशत रहने का अनुमान.
- चौथी तिमाही (Q4): 6.8 प्रतिशत रहने की संभावना.
- अगले साल (FY28) की पहली तिमाही: इसके 7.1 प्रतिशत रहने की उम्मीद है, जो दिखाता है कि भारतीय बाजार लंबे समय तक मजबूत बना रहेगा.
आरबीआई के मुताबिक, देश के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों ही क्षेत्रों में लगातार कारोबार बढ़ रहा है.
ब्याज दरों में बदलाव और नए नियम
महंगाई पर लगाम लगाने और बाजार में पैसों के बहाव को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक ने अपनी कुछ मुख्य दरों में बढ़ोतरी की है
- मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) रेट: इसे बढ़ाकर 5.75 प्रतिशत कर दिया गया है.
- बैंक रेट: इसे भी बढ़ाकर 5.75 प्रतिशत कर दिया गया है.
- स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (SDF) रेट: इसे 5.25 प्रतिशत पर तय किया गया है.
आम जनता के लिए चिंता: प्याज और चीनी की बढ़ती कीमतें
गवर्नर ने चिंता जताते हुए कहा कि खाद्य महंगाई अब केवल कुछ चीज़ों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि इसका दायरा बढ़ गया है. बाज़ारों में चीनी और प्याज जैसी रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ों के दाम काफी बढ़ गए हैं. इसके अलावा, अगस्त के महीने में कमज़ोर आधार के चलते खाना और ईंधन दोनों ही महंगे हुए हैं.
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी दुनिया के बड़े केंद्रीय बैंक महंगाई से निपटने के लिए ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं. गवर्नर ने भरोसा दिलाया कि आरबीआई महंगाई के आंकड़ों, कंपनियों के रवैये और आम जनता की उम्मीदों पर कड़ी नज़र रख रहा है ताकि देश की अर्थव्यवस्था को किसी भी बड़े नुकसान से बचाया जा सके.
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