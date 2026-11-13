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RBI Repo Rate: दिसंबर में बढ़ेगा रेपो रेट? महंगाई 6% के पार, EMI पर पड़ेगा सीधा असर, जानिए SBI रिसर्च की रिपोर्ट

आरबीआई रेपो रेट के दर को लेकर एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट ( IANS )

By IANS 3 Min Read

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति कमेटी (RBI-MPC) दिसंबर की बैठक में रेपो रेट को 0.25 फीसदी या 25 बेसिस प्वाइंट्स बढ़ा सकती है. यह जानकारी एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट में दी गई. हालांकि, रिपोर्ट में रेपो रेट में 0.50 फीसदी की बढ़ोतरी की संभावनाओं से इनकार किया गया. एसबीआई रिसर्च ने रिपोर्ट में कहा कि महंगाई, रुपये और ग्लोबल प्रेशर में कमी के संकेत दिख रहे हैं.

सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09 फीसदी हो गई है. नई सीरीज लागू होने बाद यह पहला मौका है, जब खुदरा महंगाई दर आरबीआई द्वारा निर्धारित सीमा 2-6 फीसदी के ऊपर निकल गई है.