RBI Repo Rate: दिसंबर में बढ़ेगा रेपो रेट? महंगाई 6% के पार, EMI पर पड़ेगा सीधा असर, जानिए SBI रिसर्च की रिपोर्ट
RBI Repo Rate: खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09 फीसदी हो गई है। एसबीआई रिसर्च के मुताबिक आरबीआई 0.25 फीसदी रेपो रेट बढ़ा सकती है.
By IANS
Published : November 13, 2026 at 3:42 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति कमेटी (RBI-MPC) दिसंबर की बैठक में रेपो रेट को 0.25 फीसदी या 25 बेसिस प्वाइंट्स बढ़ा सकती है. यह जानकारी एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट में दी गई. हालांकि, रिपोर्ट में रेपो रेट में 0.50 फीसदी की बढ़ोतरी की संभावनाओं से इनकार किया गया. एसबीआई रिसर्च ने रिपोर्ट में कहा कि महंगाई, रुपये और ग्लोबल प्रेशर में कमी के संकेत दिख रहे हैं.
सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09 फीसदी हो गई है. नई सीरीज लागू होने बाद यह पहला मौका है, जब खुदरा महंगाई दर आरबीआई द्वारा निर्धारित सीमा 2-6 फीसदी के ऊपर निकल गई है.
एसबीआई रिसर्च का अनुमान: टर्मिनल रेट 6% पर होगा स्थिर
रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि महंगाई दर अगले महीने भी 6 फीसदी के ऊपर रह सकती है और उसके बाद इसमें गिरावट आएगी. रिपोर्ट के मुताबिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी धारणा में सुधार से भारत का सापेक्ष मूल्यांकन बेहतर हुआ है, जिससे विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) के निवेश को बढ़ावा मिलेगा.
इसके अलावा, 6 नवंबर से अब तक एफआईआई का निवेश लगभग 7.65 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है. साथ ही, अमेरिका-ईरान संघर्ष में तनाव कम होने की संभावनाओं से क्रूड ऑयल की कीमतों को लेकर भी नजरिया बेहतर हुआ है.
अमेरिकी चुनावों के बाद, क्रूड ऑयल की कीमतों में 11 फीसदी की गिरावट आई है और यह औसतन 87 डॉलर प्रति बैरल के आसपास रह सकती हैं. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिकी मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेट्स की जीत के बाद, अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में और नरमी आ सकती है. एसबीआई रिसर्च का अनुमान है कि अमेरिकी 10-वर्षीय यील्ड 4.75 फीसदी के स्तर की ओर जा सकती है.
फरवरी में नहीं बढ़ेगा रेट, बजट के बाद डेटा पर होगा फैसला
भारत के मामले में, 10-वर्षीय यील्ड 6.75 से 7 फीसदी के दायरे में रहने की संभावना है, लेकिन अब इसमें गिरावट का स्पष्ट रुझान दिख रहा है. एसबीआई रिसर्च ने कहा, "अहम बात यह है कि लगातार तीन से चार बार ब्याज दरें बढ़ाए जाने की जो उम्मीदें पहले जताई जा रही थीं, वे अब काफी हद तक खारिज होती दिख रही हैं. हमारा मानना है कि टर्मिनल रेपो रेट 6 फीसदी के आसपास स्थिर हो सकता है, जिसमें 5.75 फीसदी तक नीचे आने की भी संभावना है. हम इन दोनों ही संभावनाओं के लिए 50:50 का अनुमान लगाते हैं."
हालांकि, फरवरी में ब्याज दरें और बढ़ाने को उचित नहीं माना जा रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि केंद्रीय बजट आने वाला है. इसके बजाय, दिसंबर में की गई 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी के बाद, अब आगे की नीति पूरी तरह से डेटा पर आधारित होने की उम्मीद है.
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