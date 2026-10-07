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अगर आपका भी चल रहा है होम लोन, तो आज से बदल जाएगा EMI का गणित; देखें नया कैलकुलेशन

नई दिल्ली: त्योहारों के इस सीजन में घर खरीदने की योजना बना रहे आम उपभोक्ताओं के लिए रिजर्व बैंक से एक बड़ी खबर आ रही है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आज अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में एक बड़ा फैसला लेते हुए रेपो रेट को 0.25 प्रतिशत (25 बेसिस पॉइंट्स) बढ़ा दिया है. इस बढ़ोतरी के बाद अब देश का मुख्य बेंचमार्क रेपो रेट 5.25 प्रतिशत से बढ़कर 5.50 प्रतिशत हो गया है.

इस फैसले का सीधा और साफ मतलब यह है कि आने वाले दिनों में आपके होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ब्याज दरें बढ़ना तय है. विशेष रूप से फ्लोटिंग रेट पर होम लोन लेने वाले मौजूदा और नए ग्राहकों पर हर महीने चुकाई जाने वाली ईएमआई (EMI) का बोझ बढ़ेगा. हालांकि, राहत की बात यह है कि रियल एस्टेट उद्योग के दिग्गजों का मानना है कि इस मामूली बढ़ोतरी से प्रॉपर्टी बाजार की रफ्तार थमेगी नहीं, क्योंकि फेस्टिव सीजन की मजबूत मांग बाजार को पूरा सपोर्ट देगी.

आपकी जेब पर कितना बढ़ेगा बोझ?

अगर आप सोच रहे हैं कि इस 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी से आपके घर के बजट पर क्या असर पड़ेगा, तो इसे एक सीधे और सरल गणित से समझिए:

मान लीजिए आपने ₹50 लाख का होम लोन 10 साल की अवधि के लिए 8% की ब्याज दर पर लिया हुआ है. फिलहाल आप हर महीने बैंक को करीब ₹60,664 की किस्त चुका रहे हैं. रिजर्व बैंक के इस फैसले के बाद यदि आपका व्यावसायिक बैंक भी ब्याज दर में 0.25% की पूरी बढ़ोतरी कर देता है, तो आपकी ब्याज दर 8.25% हो जाएगी. इस स्थिति में आपकी नई ईएमआई बढ़कर ₹61,326 हो जाएगी. इस बदलाव से आपकी जेब से हर महीने ₹662 अतिरिक्त निकलेंगे. अगर पूरे साल का हिसाब लगाएं, तो यह सालाना लगभग ₹7,944 का अतिरिक्त खर्च होगा.

पिछले साल की राहत के बाद पहली बार झटका

आपको याद दिला दें कि साल 2025 के दौरान केंद्रीय बैंक ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए रेपो रेट में कुल 1.25 प्रतिशत (125 बेसिस पॉइंट्स) की बड़ी कटौती की थी, जिससे ब्याज दरें घटकर 5.25 प्रतिशत पर आ गई थीं. इसके बाद लगातार चार बार नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया. पिछले एक साल से रियल एस्टेट बाजार इस राहत का फायदा उठा रहा था, लेकिन बढ़ती महंगाई पर लगाम कसने के लिए आरबीआई को आखिरकार इस साल यह पहली बढ़ोतरी करनी पड़ी है.

क्या थमेगी घरों की बिक्री? जानिए एक्सपर्ट्स की राय

इस फैसले पर क्रेडाई (CREDAI), नारेडको (NAREDCO) और देश की बड़ी रियल एस्टेट कंसल्टेंसी कंपनियों के प्रमुखों का रुख काफी सकारात्मक है. उनका कहना है कि खरीदारों का हौसला अभी भी बुलंद है: