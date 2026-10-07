अगर आपका भी चल रहा है होम लोन, तो आज से बदल जाएगा EMI का गणित; देखें नया कैलकुलेशन
RBI ने रेपो रेट 0.25% बढ़ाया, जिससे होम लोन EMI बढ़ेगी; हालांकि त्योहारी सीजन में घरों की मजबूत मांग बने रहने की उम्मीद है.
Published : October 7, 2026 at 4:03 PM IST
नई दिल्ली: त्योहारों के इस सीजन में घर खरीदने की योजना बना रहे आम उपभोक्ताओं के लिए रिजर्व बैंक से एक बड़ी खबर आ रही है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आज अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में एक बड़ा फैसला लेते हुए रेपो रेट को 0.25 प्रतिशत (25 बेसिस पॉइंट्स) बढ़ा दिया है. इस बढ़ोतरी के बाद अब देश का मुख्य बेंचमार्क रेपो रेट 5.25 प्रतिशत से बढ़कर 5.50 प्रतिशत हो गया है.
इस फैसले का सीधा और साफ मतलब यह है कि आने वाले दिनों में आपके होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ब्याज दरें बढ़ना तय है. विशेष रूप से फ्लोटिंग रेट पर होम लोन लेने वाले मौजूदा और नए ग्राहकों पर हर महीने चुकाई जाने वाली ईएमआई (EMI) का बोझ बढ़ेगा. हालांकि, राहत की बात यह है कि रियल एस्टेट उद्योग के दिग्गजों का मानना है कि इस मामूली बढ़ोतरी से प्रॉपर्टी बाजार की रफ्तार थमेगी नहीं, क्योंकि फेस्टिव सीजन की मजबूत मांग बाजार को पूरा सपोर्ट देगी.
आपकी जेब पर कितना बढ़ेगा बोझ?
अगर आप सोच रहे हैं कि इस 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी से आपके घर के बजट पर क्या असर पड़ेगा, तो इसे एक सीधे और सरल गणित से समझिए:
मान लीजिए आपने ₹50 लाख का होम लोन 10 साल की अवधि के लिए 8% की ब्याज दर पर लिया हुआ है. फिलहाल आप हर महीने बैंक को करीब ₹60,664 की किस्त चुका रहे हैं. रिजर्व बैंक के इस फैसले के बाद यदि आपका व्यावसायिक बैंक भी ब्याज दर में 0.25% की पूरी बढ़ोतरी कर देता है, तो आपकी ब्याज दर 8.25% हो जाएगी. इस स्थिति में आपकी नई ईएमआई बढ़कर ₹61,326 हो जाएगी. इस बदलाव से आपकी जेब से हर महीने ₹662 अतिरिक्त निकलेंगे. अगर पूरे साल का हिसाब लगाएं, तो यह सालाना लगभग ₹7,944 का अतिरिक्त खर्च होगा.
पिछले साल की राहत के बाद पहली बार झटका
आपको याद दिला दें कि साल 2025 के दौरान केंद्रीय बैंक ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए रेपो रेट में कुल 1.25 प्रतिशत (125 बेसिस पॉइंट्स) की बड़ी कटौती की थी, जिससे ब्याज दरें घटकर 5.25 प्रतिशत पर आ गई थीं. इसके बाद लगातार चार बार नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया. पिछले एक साल से रियल एस्टेट बाजार इस राहत का फायदा उठा रहा था, लेकिन बढ़ती महंगाई पर लगाम कसने के लिए आरबीआई को आखिरकार इस साल यह पहली बढ़ोतरी करनी पड़ी है.
क्या थमेगी घरों की बिक्री? जानिए एक्सपर्ट्स की राय
इस फैसले पर क्रेडाई (CREDAI), नारेडको (NAREDCO) और देश की बड़ी रियल एस्टेट कंसल्टेंसी कंपनियों के प्रमुखों का रुख काफी सकारात्मक है. उनका कहना है कि खरीदारों का हौसला अभी भी बुलंद है:
सीबीआरई इंडिया (CBRE) के चेयरमैन अंशुमन मैगज़ीन का कहना है कि लोन की लागत थोड़ी जरूर बढ़ेगी, लेकिन इसका असर बहुत सीमित रहेगा. विशेष रूप से मिड और प्रीमियम (लक्जरी) सेगमेंट में घरों की मांग पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि वहां वास्तविक खरीदार मौजूद हैं.
नारेडको (NAREDCO) के अध्यक्ष प्रवीन जैन के मुताबिक, भारत में फेस्टिव सीजन प्रॉपर्टी निवेश के लिए सबसे बड़ा और शुभ समय माना जाता है. अपना खुद का घर होने की जरूरत और मजबूत सेंटीमेंट के कारण बाजार इस मामूली झटके को आसानी से झेल जाएगा.
क्रेडाई (CREDAI) के अध्यक्ष शेखर पटेल ने इस पर एक बहुत ही व्यावहारिक बात कही. उन्होंने कहा, "एक आम खरीदार के लिए होम लोन कोई दो-चार दिन का सौदा नहीं होता. यह कम से कम 15 से 20 साल की लंबी प्रतिबद्धता होती है. इस लंबी अवधि में ब्याज दरें कई बार ऊपर जाएंगी और कई बार नीचे भी आएंगी. इसलिए समझदार ग्राहक केवल आज की दरों को देखकर घर खरीदने का अपना लाइफटाइम फैसला नहीं टालते."
कोलियर्स इंडिया (Colliers India) के रिसर्च हेड विमल नादर ने भी माना कि कम बजट या किफायती (प्राइस-सेंसिटिव) घरों के सेगमेंट में खरीदार अब थोड़ा सोच-समझकर और चुनकर कदम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बाजार के बुनियादी तत्व बेहद मजबूत हैं.
इस बढ़ोतरी के नुकसान से कैसे बचें?
यदि आप इस ब्याज दर चक्र के नुकसान से बचना चाहते हैं, तो वित्तीय विशेषज्ञों की इन तीन बातों को गांठ बांध लें
- लोन टेनर (अवधि) का जाल: अक्सर बैंक ब्याज दर बढ़ने पर आपकी ईएमआई की राशि नहीं बदलते, बल्कि आपके लोन की अवधि (महीनों की संख्या) बढ़ा देते हैं. ऐसा होने पर आप बैंक को बहुत ज्यादा ब्याज दे बैठते हैं. बैंक से संपर्क करें और अवधि बढ़ाने के बजाय ईएमआई की राशि बढ़वाने का विकल्प चुनें.
- स्मार्ट पार्ट-पेमेंट: फेस्टिव सीजन में मिलने वाले बोनस या अतिरिक्त बचत का इस्तेमाल अपने लोन के मूलधन को चुकाने में करें. साल में केवल एक अतिरिक्त ईएमआई के बराबर पार्ट-पेमेंट करने से भी आपका लोन तय समय से 3-4 साल पहले खत्म हो सकता है.
- रीसेट डेट पर नजर: अपने बैंक से पूछें कि आपके लोन की 'रीसेट तारीख' कब है, ताकि आपको पता रहे कि यह बढ़ी हुई दरें आपके खाते से किस तारीख से कटना शुरू होंगी.
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