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Paytm को एक और तगड़ा झटका, शेड्यूल्ड बैंकों की सूची से आधिकारिक तौर पर हटा नाम

सांकेतिक फोटो ( ians )

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) के खिलाफ एक और बड़ा कदम उठाया है. केंद्रीय बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को आधिकारिक तौर पर 'शेड्यूल बैंक' (अनुसूचित बैंक) की लिस्ट से बाहर कर दिया है. आरबीआई द्वारा जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक, बैंक को 'भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934' की दूसरी अनुसूची से हटा दिया गया है.

आरबीआई का यह फैसला उस प्रक्रिया का आखिरी हिस्सा है, जिसके तहत इसी साल अप्रैल में बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था. केंद्रीय बैंक ने बताया कि यह आदेश 31 जुलाई, 2026 को ही जारी कर दिया गया था, जिसे सितंबर में भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है. दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा बैंक को बंद करने के आदेश के बाद यह अंतिम प्रशासनिक कार्रवाई की गई है.