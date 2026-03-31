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RBI का बड़ा फैसला, अधिग्रहण के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, अब 1 जुलाई से लागू होंगे ये नियम

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मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को कॉर्पोरेट जगत और बैंकिंग क्षेत्र को बड़ी राहत देते हुए अधिग्रहण वित्तपोषण और पूंजी बाजार जोखिम से संबंधित नए दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन को तीन महीने के लिए टाल दिया है. अब ये संशोधित नियम 1 अप्रैल, 2026 के बजाय 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी होंगे. केंद्रीय बैंक ने यह निर्णय विभिन्न हितधारकों, विशेषकर बैंकों और उद्योग संघों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर लिया है. आरबीआई का मानना है कि इस विस्तार से ऋणदाताओं को नई परिचालन व्यवस्था और जोखिम प्रबंधन ढांचे को लागू करने के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा. संशोधित परिभाषा और दायरे का विस्तार

आरबीआई द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुसार, 'अधिग्रहण वित्तपोषण' की परिभाषा को अब अधिक व्यापक बना दिया गया है. इसमें अब न केवल सीधे अधिग्रहण, बल्कि विलय और समामेलन को भी शामिल किया गया है. हालांकि, केंद्रीय बैंक ने यह स्पष्ट किया है कि यह ऋण सुविधा केवल उन मामलों में दी जाएगी जहां उद्देश्य किसी गैर-वित्तीय लक्षित कंपनी पर नियंत्रण हासिल करना हो. कॉर्पोरेट गारंटी और पुनर्वित्त की शर्तें

नए दिशानिर्देशों के तहत, यदि अधिग्रहण वित्त किसी सहायक कंपनी या स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPV) को दिया जाता है, तो बैंकों के लिए अधिग्रहण करने वाली मूल कंपनी से कॉर्पोरेट गारंटी प्राप्त करना अनिवार्य होगा. यह कदम ऋण की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है.