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RBI का बड़ा फैसला, अधिग्रहण के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, अब 1 जुलाई से लागू होंगे ये नियम

आरबीआई ने अधिग्रहण वित्तपोषण के नए नियमों को तीन महीने टालकर अब 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी किया है, जिसमें विलय-समामेलन भी शामिल होंगे.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 31, 2026 at 10:47 AM IST

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मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को कॉर्पोरेट जगत और बैंकिंग क्षेत्र को बड़ी राहत देते हुए अधिग्रहण वित्तपोषण और पूंजी बाजार जोखिम से संबंधित नए दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन को तीन महीने के लिए टाल दिया है. अब ये संशोधित नियम 1 अप्रैल, 2026 के बजाय 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी होंगे.

केंद्रीय बैंक ने यह निर्णय विभिन्न हितधारकों, विशेषकर बैंकों और उद्योग संघों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर लिया है. आरबीआई का मानना है कि इस विस्तार से ऋणदाताओं को नई परिचालन व्यवस्था और जोखिम प्रबंधन ढांचे को लागू करने के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा.

संशोधित परिभाषा और दायरे का विस्तार
आरबीआई द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुसार, 'अधिग्रहण वित्तपोषण' की परिभाषा को अब अधिक व्यापक बना दिया गया है. इसमें अब न केवल सीधे अधिग्रहण, बल्कि विलय और समामेलन को भी शामिल किया गया है. हालांकि, केंद्रीय बैंक ने यह स्पष्ट किया है कि यह ऋण सुविधा केवल उन मामलों में दी जाएगी जहां उद्देश्य किसी गैर-वित्तीय लक्षित कंपनी पर नियंत्रण हासिल करना हो.

कॉर्पोरेट गारंटी और पुनर्वित्त की शर्तें
नए दिशानिर्देशों के तहत, यदि अधिग्रहण वित्त किसी सहायक कंपनी या स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPV) को दिया जाता है, तो बैंकों के लिए अधिग्रहण करने वाली मूल कंपनी से कॉर्पोरेट गारंटी प्राप्त करना अनिवार्य होगा. यह कदम ऋण की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है.

पुनर्वित्त के मामले में आरबीआई ने सख्त रुख अपनाया है. बैंक केवल तभी अधिग्रहण वित्तपोषण का पुनर्वित्त कर सकेंगे, जब अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी तरह संपन्न हो जाए और अधिग्रहण करने वाली कंपनी का लक्ष्य कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो जाए. इसके अलावा, इस राशि का उपयोग केवल मूल अधिग्रहण ऋण को चुकाने के लिए ही किया जा सकेगा.

पूंजी बाजार जोखिम का युक्तिकरण
आरबीआई के इस ढांचे का एक अन्य प्रमुख उद्देश्य पूंजी बाजार जोखिमों को नियंत्रित करना है. इसके तहत शेयरों, रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (REITs) और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट (InvITs) की इकाइयों के विरुद्ध दिए जाने वाले व्यक्तिगत ऋणों की सीमा को तर्कसंगत बनाया गया है. केंद्रीय बैंक का लक्ष्य पूंजी बाजार के मध्यस्थों को ऋण देने के लिए एक सिद्धांत-आधारित और मजबूत ढांचा तैयार करना है, ताकि बैंकिंग प्रणाली में प्रणालीगत जोखिम को कम किया जा सके.

विशेषज्ञों का मानना है कि कार्यान्वयन में इस देरी से बैंकों को अपनी बैलेंस शीट और जोखिम मूल्यांकन मॉडल को अपडेट करने में मदद मिलेगी. साथ ही, यह उन भारतीय कंपनियों के लिए भी फायदेमंद होगा जो घरेलू ऋणदाताओं के माध्यम से रणनीतिक विस्तार या विलय की योजना बना रही हैं. 13 फरवरी को पहली बार घोषित इन नियमों का उद्देश्य भारतीय बैंकिंग प्रणाली को वैश्विक मानकों के अनुरूप लाना और कॉर्पोरेट अधिग्रहणों की फंडिंग प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाना है.

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