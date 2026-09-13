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टाटा ग्रुप की एक और कंपनी की हो सकती है लिस्टिंग, आरबीआई ने टाटा संस के लिए दिया बड़ा आदेश

मुंबई : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने टाटा संस के प्रमुख निवेश कंपनी के रूप में एनबीएफसी पंजीकरण वापस लेने के आवेदन को खारिज कर दिया है. इससे टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी के लिए शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने की राह खुल गई है.

सूत्रों के मुताबिक, आरबीआई के फैसले की जानकारी टाटा संस के कंपनी सचिव और मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) को शनिवार को मिले पत्र के जरिये दी गई. इसके साथ ही मार्च, 2024 में एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण रद्द करने के लिए दिए गए आवेदन का निपटारा हो गया.

इस संबंध में आरबीआई और टाटा संस की तरफ से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली.

आरबीआई ने सितंबर, 2022 में टाटा संस को 'अपर-लेयर' की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में वर्गीकृत किया था और ऐसी संस्थाओं के लिए तीन साल के भीतर शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना अनिवार्य किया गया था. टाटा संस के लिए मूल समयसीमा 30 सितंबर, 2025 रखी गई थी.

सितंबर 2022 में, सेंट्रल बैंक ने टाटा संस को बजाज फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस जैसी कंपनियों के साथ 'अपर लेयर' कैटेगरी में रखा. इस कैटेगरी के तहत स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने के लिए तीन साल की सख्त समय-सीमा होती है, जिसकी मूल समय-सीमा 30 सितंबर, 2025 को खत्म होने वाली थी.

टाटा संस ने इस दायित्व से बचने के लिए 2024 में 21,000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज चुकाया और एनबीएफसी पंजीकरण वापस लेने का आवेदन किया था. आरबीआई ने आवेदन पर फैसला लंबित रखा और बाद में भी टाटा संस को अपर-लेयर एनबीएफसी की सूचियों में शामिल करता रहा.

जून, 2026 से लागू संशोधित आरबीआई नियमों के तहत एक लाख करोड़ रुपये या उससे अधिक की परिसंपत्तियों वाली कोई भी एनबीएफसी अपने-आप अपर-लेयर श्रेणी में आ जाती है. मार्च, 2026 तक टाटा संस की परिसंपत्तियां दो लाख करोड़ रुपये से अधिक बताई गई हैं.