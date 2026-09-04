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RBI Repo Rate Hike: दिसंबर से महंगा हो सकता है लोन, रेपो रेट 6% तक बढ़ाने की तैयारी में RBI

नई दिल्ली: देश में बढ़ती आर्थिक रफ्तार के बीच भारतीय रिजर्व बैंक आपकी बैंक लोन की ईएमआई को महंगा कर सकता है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (UBI) की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, बैंकिंग सिस्टम में बढ़ी अतिरिक्त नकदी को नियंत्रित करने और महंगाई को काबू में रखने के लिए आरबीआई दिसंबर 2026 से ब्याज दरों में बढ़ोतरी का नया चक्र शुरू कर सकता है. इसके तहत वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी छमाही तक नीतिगत ब्याज दर को मौजूदा 5.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 5.75 से 6 प्रतिशत तक किया जा सकता है.

यूनियन बैंक का अनुमान है कि केंद्रीय बैंक 25-25 बेसिस पॉइंट (0.25%) करके दो से तीन बार में दरों को बढ़ाएगा. रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि मजबूत आर्थिक विकास, बढ़ती महंगाई और दुनिया भर के कड़े वित्तीय हालातों को देखते हुए ब्याज दरों में बढ़ोतरी का विकल्प अब फिर से मेज पर आ गया है.

बैंकिंग सिस्टम में क्यों बढ़ा इतना पैसा?

इस कड़े कदम के पीछे सबसे बड़ी वजह देश में तेजी से आ रहा विदेशी फंड है. आरबीआई की एक विशेष योजना के तहत 31 अगस्त तक देश में लगभग 136 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आया है, जिसमें से बड़ा हिस्सा प्रवासियों की जमा (FCNR-B) के रूप में आया है.

इस भारी डॉलर प्रवाह के कारण भारतीय बैंकों के पास नकदी बहुत ज्यादा बढ़ गई है. जून के मध्य में जो मुख्य नकदी 4.82 लाख करोड़ रुपये थी, वह अगस्त के मध्य तक बढ़कर 8.05 लाख करोड़ रुपये हो गई. रिपोर्ट के अनुसार, 11 सितंबर तक इसके बढ़कर 14.17 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है. डॉलर आने के बाद अब बाजार में इस रुपये की तरलता को संभालना आरबीआई के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है.