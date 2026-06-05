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बिना SEBI रजिस्ट्रेशन के खरीद सकेंगे भारतीय शेयर, जानिए RBI ने विदेशी निवेशकों को क्या बड़ी राहत दी?

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के बाद विदेशी निवेशकों के लिए बड़े सुधारों की घोषणा की. देश में विदेशी पूंजी प्रवाह को बढ़ावा देने और घरेलू वित्तीय बाजारों को मजबूत करने के उद्देश्य से आरबीआई ने अनिवासी भारतीयों (NRI) और प्रवासी भारतीय नागरिकों (OCI) के लिए बिना सेबी (SEBI) पंजीकरण के शेयर बाजार में निवेश की सीमा को बढ़ा दिया है. गवर्नर मल्होत्रा ने बताया कि अब यही निवेश सुविधा एनआरआई और ओसीआई के समान ही सभी व्यक्तिगत 'भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों' (PROIs) को भी प्रदान की जा रही है. इस कदम से विदेशी नागरिकों के लिए भारतीय शेयर बाजार में सीधे निवेश की राह आसान होगी. फॉरेक्स और बैंकिंग सेक्टर के लिए विशेष रियायतें

वैश्विक स्तर पर जारी उतार-चढ़ाव के बीच देश के भुगतान संतुलन (BoP) को सुरक्षित रखने के लिए आरबीआई ने कई महत्वपूर्ण उपायों की घोषणा की है. केंद्रीय बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) द्वारा लिए जाने वाले बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB) को प्रोत्साहित करने के लिए 30 सितंबर 2026 तक रियायती विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा प्रदान करेगा. इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 3 से 5 वर्ष की अवधि के लिए जुटाए जाने वाले नए एफसीएनआर (B) जमा पर आने वाली पूरी हेजिंग लागत को वहन करने के लिए भी 30 सितंबर 2026 तक ऐसी ही एक समान सुविधा दी जाएगी.