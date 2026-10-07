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'न्यूट्रल' से 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग' मोड में आया RBI, अब लोन सस्ते होने का रास्ता पूरी तरह बंद

सांकेतिक फोटो ( ians )

नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक बहुत बड़ा फैसला लिया है. आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने साफ कर दिया है कि मौजूदा हालातों को देखते हुए आने वाले समय में ब्याज दरों में कटौती की कोई संभावना नहीं है. केंद्रीय बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति में बड़ा बदलाव करते हुए अब 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग' का रुख अपना लिया है. इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले दिनों में ब्याज दरें या तो और बढ़ेंगी या फिर इसी स्तर पर थमी रहेंगी, लेकिन कम बिल्कुल नहीं होंगी.

बुधवार को तीन दिनों से चल रही एमपीसी की बैठक के नतीजों का ऐलान करते हुए गवर्नर ने बताया कि बढ़ती महंगाई को काबू में करने के लिए यह कड़ा कदम उठाना जरूरी था. केंद्रीय बैंक ने अनुमान लगाया है कि अगले 9 महीनों (तीन तिमाहियों) में देश में खुदरा महंगाई दर औसतन 5.8 प्रतिशत के आसपास रह सकती है. वहीं, मुख्य महंगाई इस वित्तीय वर्ष में 4.94 प्रतिशत रहने का अनुमान है. महंगाई के इसी खतरे को देखते हुए समिति के सभी 6 सदस्यों ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो रेट को 0.25 प्रतिशत बढ़ाने का फैसला किया, जिससे यह 5.25% से बढ़कर 5.50% हो गया है. इसके अलावा, एसडीएफ दर को 5.25 प्रतिशत और एमएसएफ व बैंक दर को 5.75 प्रतिशत तय किया गया है. क्यों बदलना पड़ा रुख और क्या है 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग'?

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि केंद्रीय बैंक ने अपना रुख 'न्यूट्रल' से बदलकर 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग' करने का फैसला 4:2 के बहुमत से पास किया है. आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब यह है कि आगे आरबीआई की पॉलिसी सख्त रहेगी और ब्याज दरें घटने की संभावना पूरी तरह खत्म हो गई है. इसकी सबसे बड़ी वजह अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आया उछाल है. दरअसल, इस साल फरवरी के आखिर में अमेरिका और ईरान के बीच लड़ाई शुरू होने के बाद क्रूड की कीमतों में तेज तेजी आई, जिससे दुनिया भर में महंगाई बढ़ी है. अमेरिका का केंद्रीय बैंक 'फेडरल रिजर्व' भी महंगाई को अपने 2% के लक्ष्य में लाने के लिए लगातार ब्याज दरें बढ़ा रहा है. इस फैसले के बाद अब अमेरिका और भारत के इंटरेस्ट रेट के बीच का अंतर बढ़कर 1.5 फीसदी हो गया है.