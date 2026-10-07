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'न्यूट्रल' से 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग' मोड में आया RBI, अब लोन सस्ते होने का रास्ता पूरी तरह बंद

आरबीआई गवर्नर ने बताया कि केंद्रीय बैंक ने अपना रुख 'न्यूट्रल' से बदलकर 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग' करने का फैसला 4:2 के बहुमत से पास किया है.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 7, 2026 at 12:19 PM IST

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Updated : October 7, 2026 at 1:07 PM IST

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नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक बहुत बड़ा फैसला लिया है. आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने साफ कर दिया है कि मौजूदा हालातों को देखते हुए आने वाले समय में ब्याज दरों में कटौती की कोई संभावना नहीं है. केंद्रीय बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति में बड़ा बदलाव करते हुए अब 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग' का रुख अपना लिया है. इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले दिनों में ब्याज दरें या तो और बढ़ेंगी या फिर इसी स्तर पर थमी रहेंगी, लेकिन कम बिल्कुल नहीं होंगी.

बुधवार को तीन दिनों से चल रही एमपीसी की बैठक के नतीजों का ऐलान करते हुए गवर्नर ने बताया कि बढ़ती महंगाई को काबू में करने के लिए यह कड़ा कदम उठाना जरूरी था. केंद्रीय बैंक ने अनुमान लगाया है कि अगले 9 महीनों (तीन तिमाहियों) में देश में खुदरा महंगाई दर औसतन 5.8 प्रतिशत के आसपास रह सकती है. वहीं, मुख्य महंगाई इस वित्तीय वर्ष में 4.94 प्रतिशत रहने का अनुमान है.

महंगाई के इसी खतरे को देखते हुए समिति के सभी 6 सदस्यों ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो रेट को 0.25 प्रतिशत बढ़ाने का फैसला किया, जिससे यह 5.25% से बढ़कर 5.50% हो गया है. इसके अलावा, एसडीएफ दर को 5.25 प्रतिशत और एमएसएफ व बैंक दर को 5.75 प्रतिशत तय किया गया है.

क्यों बदलना पड़ा रुख और क्या है 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग'?
आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि केंद्रीय बैंक ने अपना रुख 'न्यूट्रल' से बदलकर 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग' करने का फैसला 4:2 के बहुमत से पास किया है. आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब यह है कि आगे आरबीआई की पॉलिसी सख्त रहेगी और ब्याज दरें घटने की संभावना पूरी तरह खत्म हो गई है.

इसकी सबसे बड़ी वजह अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आया उछाल है. दरअसल, इस साल फरवरी के आखिर में अमेरिका और ईरान के बीच लड़ाई शुरू होने के बाद क्रूड की कीमतों में तेज तेजी आई, जिससे दुनिया भर में महंगाई बढ़ी है. अमेरिका का केंद्रीय बैंक 'फेडरल रिजर्व' भी महंगाई को अपने 2% के लक्ष्य में लाने के लिए लगातार ब्याज दरें बढ़ा रहा है. इस फैसले के बाद अब अमेरिका और भारत के इंटरेस्ट रेट के बीच का अंतर बढ़कर 1.5 फीसदी हो गया है.

आम जनता और आपकी जेब पर क्या होगा असर?
आरबीआई के अनुसार, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है. बाजार में लोगों की खरीदारी और निवेश की रफ्तार अच्छी है. हालांकि, कुछ क्षेत्रों जैसे रोजमर्रा के सामान और घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या में थोड़ी सुस्ती देखी गई है.

इस फैसले का सीधा असर आम लोगों पर दो तरह से पड़ेगा

लोन होंगे महंगे: रेपो रेट बढ़ने से बैंकों के लिए रिजर्व बैंक से कर्ज लेना महंगा हो जाएगा. इसका सीधा असर होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन लेने वाले ग्राहकों पर पड़ेगा. आपकी ईएमआई (EMI) बढ़ जाएगी या फिर लोन चुकाने का समय लंबा हो जाएगा.

एफडी पर मुनाफा: एक तरफ जहां कर्ज महंगा होगा, वहीं दूसरी तरफ फिक्स्ड डिपॉजिट कराने वालों के लिए अच्छी खबर है. बैंक अब एफडी पर ब्याज दरें बढ़ा सकते हैं, जिससे बचत करने वालों को अपनी जमा पूंजी पर बेहतर रिटर्न मिलेगा.

आरबीआई ने साफ किया है कि अगर सितंबर और अक्तूबर का इनफ्लेशन का डेटा बढ़ा हुआ आता है, तो दिसंबर की मॉनेटरी पॉलिसी में ब्याज दरें एक बार फिर बढ़ाई जा सकती हैं.

यह भी पढ़ें- RBI का बड़ा फैसला, रेपो रेट 0.25% बढ़ाकर 5.5% किया; अब महंगी होगी EMI

Last Updated : October 7, 2026 at 1:07 PM IST

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