1 दिसंबर से शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ेगा, RBI नीति और ऑटो सेल्स पर रहेगी नजर

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार 1 दिसंबर 2025 से नए हफ्ते में कई बड़े घरेलू और वैश्विक कारकों के चलते उतार–चढ़ाव के लिए तैयार है. सप्ताह की शुरुआत से पहले शुक्रवार, 28 नवंबर को बाजार हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ. सेंसेक्स 14 अंक गिरकर 85,706.67 पर बंद हुआ.निफ्टी 50 13 अंक कमजोर होकर 26,202.95 पर बंद हुआ.

ऊपरी स्तरों पर निवेशकों ने मुनाफावसूली की और Q2 GDP डेटा आने से पहले सतर्क रुख अपनाया. मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में भी हल्की कमजोरी देखने को मिली.

RBI MPC बैठक: सबसे बड़ा बाजार इवेंट

अगले हफ्ते बाजार की सबसे अहम घटना होगी RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक, जो 3 से 5 दिसंबर तक चलेगी. गवर्नर संजय मल्होत्रा की अगुवाई में होने वाली इस बैठक में 5 दिसंबर को रेपो रेट पर फैसला लिया जाएगा.

RBI ने अगस्त से रेपो रेट को 5.5% पर स्थिर रखा है और वर्ष की पहली छमाही में कुल 100 बेसिस पॉइंट की कटौती की थी. बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, इस बार का फैसला निवेशकों की भावनाओं पर सीधा प्रभाव डालेगा.

ऑटो सेल्स डेटा तय करेगा बाजार की दिशा

1 दिसंबर को नवंबर महीने की ऑटो बिक्री के आंकड़े जारी होंगे.

पैसेंजर व्हीकल, टू-व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल की मजबूत बिक्री से मांग की रिकवरी के संकेत मिल सकते हैं.

कमजोर आंकड़े ग्रामीण मांग और ऑटो सेक्टर की मार्जिन स्थिति पर सवाल खड़े कर सकते हैं.

अमेरिका से आएंगे महत्वपूर्ण आर्थिक संकेत

वैश्विक संकेतों में इस हफ्ते अमेरिका का डेटा बाजार को दिशा देगा.