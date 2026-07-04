RBI Penalty: बैंक ऑफ बड़ौदा और GIC हाउसिंग फाइनेंस पर भारी जुर्माना, नियमों की अनदेखी पड़ी भारी
आरबीआई ने ग्राहकों से ज्यादा ब्याज वसूलने और केवाईसी नियमों के उल्लंघन पर बैंक ऑफ बड़ौदा पर ₹63.6 लाख का भारी जुर्माना लगाया है.
Published : July 4, 2026 at 9:32 AM IST
मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियमों का पालन न करने के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा और जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर कुल ₹66.7 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है. आरबीआई ने एक आधिकारिक बयान जारी कर यह जानकारी दी.
इस कार्रवाई में बैंक ऑफ बड़ौदा पर ₹63.6 लाख और जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर ₹3.1 लाख का जुर्माना लगाया गया है. केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई पूरी तरह से रेगुलेटरी कमियों (नियमों के उल्लंघन) पर आधारित है. इसका ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
बैंक ऑफ बड़ौदा ने की ये गलतियां
आरबीआई ने 31 मार्च, 2025 तक बैंक ऑफ बड़ौदा की वित्तीय स्थिति की जांच की थी. जांच के बाद बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था. बैंक की ओर से आए जवाब पर विचार करने के बाद आरबीआई ने पाया कि बैंक ने कुछ लोन खातों में तय की गई ब्याज दर से अधिक ब्याज वसूला था. यह कदम कर्जदाताओं के लिए बनाए गए 'फेयर प्रैक्टिसेज कोड' का सीधा उल्लंघन था. इसके अलावा, बैंक ने तय समय सीमा के भीतर कुछ ग्राहकों के केवाईसी रिकॉर्ड 'सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री' पर अपलोड नहीं किए थे.
जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर क्यों हुई कार्रवाई?
जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की वित्तीय स्थिति की जांच 'नेशनल हाउसिंग बैंक' (NHB) द्वारा की गई थी. इस जांच में सामने आया कि कंपनी ग्राहकों के खातों की जोखिम श्रेणी की समय पर समीक्षा करने में विफल रही. आरबीआई के नियमों के अनुसार, कंपनियों के लिए कम से कम हर छह महीने में एक बार खातों के रिस्क की समीक्षा करना जरूरी होता है, लेकिन जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया था.
ग्राहकों पर क्या होगा असर?
आरबीआई ने साफ किया है कि इस जुर्माने का उद्देश्य बैंकों के कामकाज में सुधार लाना है. आम ग्राहकों के पैसे या उनके चालू खातों और लोन समझौतों पर इस जुर्माने का कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा. ग्राहकों की सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी.
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