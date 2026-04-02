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नए वित्त वर्ष में बदला आपकी डिजिटल जेब का पहरा, अब सुरक्षित होंगे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन?

RBI ने डिजिटल भुगतान के लिए नए सुरक्षा मानक जारी किए हैं. वर्तमान में हम टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) का उपयोग करते हैं, जिसमें अक्सर एक पासवर्ड/पिन और एक SMS आधारित OTP होता है, लेकिन 1 अप्रैल से 'मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन' (MFA) अनिवार्य हो गया है.

बात अगर हिमाचल प्रदेश की करें तो, पहाड़ी राज्य भी अब साइबर अपराधियों के रडार पर है. साल 2025 के आंकड़े बताते हैं कि साइबर अपराध राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है. लेकिन राहत की खबर यह है कि हिमाचल पुलिस की मुस्तैदी से करोड़ों रुपए डूबने से बचाए भी गए हैं.

शिमला: डिजिटल इंडिया के दौर में जहां एक क्लिक पर पैसे का लेनदेन आसान हुआ है, वहीं साइबर ठगों ने भी आम जनता की कमाई पर डाका डालने के नए-नए तरीके ईजाद कर लिए हैं. इस बढ़ते खतरे को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ऐतिहासिक कदम उठाया है. 1 अप्रैल 2026 से देश में ऑनलाइन पेमेंट का तरीका पूरी तरह बदल गया है. अब केवल एक OTP (One-Time Password) के भरोसे आपकी सुरक्षा नहीं रहेगी.

नियमों के अनुसार, सुरक्षा के दो कारकों में से कम से कम एक 'डायनेमिक' होना अनिवार्य है. यानी वह हर ट्रांजैक्शन के लिए बिल्कुल नया और अलग होगा. अब हैकर्स अगर आपका पासवर्ड जान भी जाएं, तो भी बिना उस 'डायनेमिक' फैक्टर (जैसे बायोमेट्रिक्स या तुरंत जनरेट हुआ कोड) के पैसा नहीं निकाल पाएंगे.

अब OTP के अलावा मिलेंगे ये विकल्प

बायोमेट्रिक्स में फिंगरप्रिंट स्कैन, फेस आईडी या आईरिस स्कैन के विकल्प दिए गए हैं. इसके साथ ही इन-ऐप नोटिफिकेशन में बैंक के आधिकारिक ऐप पर ट्रांजैक्शन को 'Approve' करने का विकल्प मौजूद है. वहीं, हार्डवेयर टोकन की सुविधा प्रदान की गई है. बड़े बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए एक अलग सुरक्षा डिवाइस दी गई है.

डिजिटल पेमेंट के लिए OTP के अलावा ये विकल्प (ETV Bharat GFX)

इस बदलाव पर DSP साइबर सेल विपिन कुमार ने कहा, "साइबर अपराधी अब 'सिम स्वैपिंग' और 'फिशिंग' के जरिए आसानी से OTP हासिल कर लेते हैं. 1 अप्रैल से लागू नए नियम आने वाले समय में गेम-चेंजर साबित होने वाले हैं. 'मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन' से अपराधियों के लिए किसी का खाता एक्सेस करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा. हम जनता से अपील करते हैं कि वे अपने बैंक ऐप्स को अपडेट रखें और बायोमेट्रिक सुरक्षा को अपनाएं."

बैंकों को वेबसाइट और ऐप्स से भ्रामक डिजाइन हटाने के निर्देश

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को वेबसाइट और ऐप्स से भ्रामक डिजाइन हटाने के निर्देश दिए हैं, ताकि कंज्यूमर गलती से कोई सेवा न खरीद लें. RBI के आदेश के बाद बैंक अब ट्रांजैक्शन की जोखिम के आधार पर सुरक्षा बढ़ाएंगे, संदिग्ध ट्रांजैक्शन पर भी कड़े नियम लागू किए गए हैं, ताकि ग्राहक फ्रॉड से बच सकें. सुरक्षा चक्र के तहत ट्रांजैक्शन के लिए SMS OTP पर निर्भरता खत्म की गई है, अब बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट/फेस ID), डिवाइस बाइंडिंग, या टोकन आधारित ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं..

रिस्क-बेस्ड ऑथेंटिकेशन अहम फैसला

साइबर हेल्पलाइन 1930 की इंचार्ज अनीता शर्मा ने बताया, "हमारे पास आने वाली कॉल्स की संख्या हर साल बढ़ रही है. लोग अक्सर घबराहट में OTP साझा कर देते हैं. नए नियमों में 'रिस्क-बेस्ड ऑथेंटिकेशन' एक बड़ा सहारा होगा. अगर कोई असामान्य ट्रांजैक्शन होगा, तो सिस्टम खुद उसे रोक देगा. 1930 की टीम 24 घंटे मुस्तैद है, लेकिन तकनीक का यह नया स्तर पीड़ितों की संख्या कम करने में मदद करेगा."

हिमाचल में किस साल कितने साइबर फ्रॉड (ETV Bharat GFX)

हिमाचल में पिछले 3 सालों का विश्लेषण

साल 2025 हिमाचल के लिए साइबर सुरक्षा के लिहाज से चुनौतीपूर्ण रहा. ठगों ने प्रदेशवासियों की जेब से ₹132 करोड़ से अधिक की राशि पर डाका डाला. लेकिन हिमाचल पुलिस की सतर्कता से ₹29 करोड़ से अधिक की राशि होल्ड करवाने में ऐतिहासिक सफलता मिली है.

वर्ष 2023 में हेल्पलाइन 1930 पर प्रतिदिन 122 कॉल्स और पूरे साल में 44,000 से अधिक कॉल्स रिकॉर्ड की गई. इस साल 7040 शिकायतें दर्ज कराई गई. ₹41.04 करोड़ की ठगी की गई. इस दौरान पुलिस ने ₹3.75 करोड़ राशि फ्रीज की. वहीं, साल 2024 में हेल्पलाइन 1930 पर प्रतिदिन 301 और पूरे साल में 1,10,000 कॉल्स आईं. इस साल 11,892 शिकायतें दर्ज कराई गई. ₹114.56 करोड़ की ठगी की गई. इस दौरान पुलिस ने ₹11.29 करोड़ राशि फ्रीज की. वहीं, साल 2025 में इन आंकड़ों में भारी बढ़ोतरी हुई है. वर्ष 2025 में हेल्पलाइन 1930 पर प्रतिदिन 670 और साल में 2,44,000 कॉल्स रिकॉर्ड की गई. पिछले साल कुल 18,706 शिकायतें दर्ज कराई गई. साइबर ठगों ने ₹132.27 करोड़ की ठगी की. इस दौरान पुलिस ने ₹29.35 करोड़ राशि फ्रीज की. ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि 2023 के मुकाबले 2025 में ठगी की राशि तीन गुना से ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन पुलिस की रिकवरी क्षमता में भी लगभग 8 गुना सुधार हुआ है.

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