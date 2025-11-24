ETV Bharat / business

बैंक लॉकर के लिए RBI का नया नियम, ग्राहकों को क्या सुविधा मिलेगी, जानें

( Getty Images )

लॉकर अलॉटमेंट में पारदर्शिता: बैंक वेटलिस्ट की डिटेल्स साफ रखेंगे और लॉकर सही तरीके से अलॉट करेंगे.

लायबिलिटी क्लॉज: अगर कोई बैंक अपने ग्राहकों को लॉकर के सामान के नुकसान से बचाने की अपनी ड्यूटी में असफल हो जाता है, खासकर फ्रॉड, चोरी, आग या बिल्डिंग गिरने की स्थिति में, तो उसे पूरा नुकसान रिफंड करना होगा.

नॉमिनेशन सुविधा: एक अकाउंट होल्डर बैंक लॉकर के लिए अब चार नॉमिनी बना सकता है.

सिक्योरिटी अपग्रेड: बैंकों को CCTV फुटेज, एक्सेस लॉग्स मेंटेन करने होंगे और लॉकर को ऑपरेट करना होगा.

नॉर्मल लॉकर एग्रीमेंट: सभी बैंकों को दो पेज का स्टैंडर्ड एग्रीमेंट लेना होगा और उसे RBI से मंजूरी लेनी होगी.

बैंक लॉकर का इस्तेमाल आम तौर पर ज्वेलरी, जरूरी दस्तावेज और कीमती सामान रखने के लिए किया जाता है. आरबीआई की नई गाइडलाइंस में ग्राहकों को लायबिलिटी और नॉमिनेशन राइट्स से बाहर रखा गया है. नया नियम सभी बैंकों के लिए स्टैंडर्ड एग्रीमेंट बनाएगा. लायबिलिटी के मामलों पर ग्राहकों और बैंक दोनों तरफ से स्पष्टता बनी रहेगी.

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नंवबर 2025 से बैंक लॉकर के लिए नियमों में बदलाव किया है. इससे पारदर्शिता, सुरक्षा और ग्राहकों की सुविधा बढ़ेगी. नए नियमों के तहत बैंक लॉकर के अलॉटमेंट, ऑपरेशन और खोने या डैमेज होने के परिणाम के आधार पर लायबिलिटी कवर की जा सकती है.

बैंक लॉकर के पुराने नियमों में कई खामियां थीं. जैसे, लॉकर एग्रीमेंट को लेकर अलग-अलग बैंकों में अलग-अलग नियम थे. सुरक्षा उपाय भी सीमित थे और सिर्फ सिंगल नॉमिनी की इजाजत थी. बैंकों की लायबिलिटी भी अस्पष्ट नहीं थी. साथ ही सीमित थी.

ग्राहकों के लिए, नए नियम पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाते हैं. साथ ही एक से ज्यादा नॉमिनेशन की वजह से रिप्रेजेंटेटिव के लिए क्लेम मैच्योरिटी प्रक्रिया को आसान बनाते हैं. ये उन कर्मचारियों और पेंशनर्स को कंट्रोल करने वाले सभी एग्रीमेंट को भी बिना किसी रुकावट और सही सेफ्टी स्टैंडर्ड के साथ आगे बढ़ने देते हैं, जिन्हें बैंक लॉकर ऑपरेट करने की इजाजत है.

बैंक लॉकर के लिए बीमा कवर नहीं

बैंक लॉकर रखने वाले ग्राहकों को यह जानना जरूरी है कि बैंक आपके सामान को सुरक्षित रखने का काम करते हैं, न कि उसके लिए कोई बीमा कवर. बीमा ग्राहक की जिम्मेदारी है. बैंकों की जिम्मेदारी सिर्फ तब बनती है जब लापरवाही या बैंक की सुरक्षा में लापरवाही की वजह से कोई नुकसान होता है.

बैंक लॉकर ऑपरेशन नियम

RBI के बैंक लॉकर ऑपरेशन नियमों के अनुसार, ग्राहकों को लॉकर का इस्तेमाल गैर-कानूनी कामों के लिए करने या कोई भी गैर-कानूनी सामान रखने की इजाजत नहीं है. बैंक लॉकर में कौन सी चीजें रख सकते हैं और कौन सी चीजें नहीं, यह भी जानना जरूरी है.

बैंक लॉकर एग्रीमेंट के मुताबिक, आप लॉकर में ये कीमती चीजें रख सकते हैं: ज्वेलरी, लोन डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस पॉलिसी, सेविंग्स बॉन्ड, दूसरी कॉन्फिडेंशियल चीजें.

बैंक लॉकर में ये चीजें रखना मना है: नकद और करेंसी, हथियार, ड्रग्स व नारकोटिक्स, एक्सप्लोसिव एवं गैर-कानूनी सामान, खराब होने वाली या रेडियोएक्टिव चीजें.

