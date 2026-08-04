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RBI MPC Meeting: ग्लोबल टेंशन और महंगाई के बीच क्या बदलने वाला है रेपो रेट? जानिए अपनी जेब पर असर

आरबीआई भू-राजनीतिक तनाव और घरेलू महंगाई के कारण अगस्त मौद्रिक नीति में रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रख सकता है.

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सांकेतिक फोटो (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 4, 2026 at 5:07 PM IST

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सौरभ शुक्ला

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की तीन दिवसीय समीक्षा बैठक 3 अगस्त से 5 अगस्त 2026 के बीच आयोजित की जा रही है. बाजार विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों का मानना है कि वैश्विक अनिश्चितताओं और घरेलू महंगाई के दबाव को देखते हुए आरबीआई इस बार भी मुख्य नीतिगत दर रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रख सकता है. इसके साथ ही केंद्रीय बैंक अपने 'न्यूट्रल' रुख को भी जारी रख सकता है ताकि जरूरत पड़ने पर किसी भी दिशा में कदम उठाया जा सके.

भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल का दबाव
केयरएज ग्रुप की मुख्य अर्थशास्त्री रजनी सिन्हा के अनुसार, इस वर्ष की अगस्त नीतिगत समीक्षा बैठक अत्यधिक वैश्विक तनाव के साए में हो रही है. पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में जारी संघर्ष और लगातार भड़कते तनाव ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों को अस्थिर कर दिया है. इसके अतिरिक्त, होर्मुज जलडमरूमध्य, बाब अल-मंडेब और लाल सागर के आसपास बढ़ते भू-राजनीतिक संकटों ने वैश्विक सप्लाई चेन के लिए गंभीर बाधाएं उत्पन्न कर दी हैं. इसके कारण ब्रेंट क्रूड (कच्चे तेल) की कीमतों में उतार-चढ़ाव बना हुआ है, जिससे भारत में आयातित मुद्रास्फीति का जोखिम गहरा गया है.

घरेलू महंगाई और मानसून की चुनौतियां
घरेलू मोर्चे पर बात करें तो भारत की खुदरा मुद्रास्फीति (CPI) जून के महीने में बढ़कर 4.38% पर पहुंच गई, जो आरबीआई के 4% के मध्यम अवधि के लक्ष्य से अधिक है. हालांकि यह अभी भी बैंक के 2-6% के संतोषजनक दायरे में है, लेकिन खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों और ईंधन की दरों ने नीति निर्माताओं की चिंता बढ़ा दी है. इसके साथ ही, अल नीनो (El Nino) के प्रभाव के कारण मानसून के असंतुलित रहने की आशंका बनी हुई है, जिससे आगामी समय में कृषि उत्पादन और ग्रामीण मांग प्रभावित हो सकती है. पिछले कुछ महीनों में उपभोक्ताओं की मुद्रास्फीति संबंधी उम्मीदें भी बढ़ी हैं, जिसके कारण आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा एक सतर्क और 'इंतजार करो और देखो' की नीति अपना सकते हैं.

रियल एस्टेट सेक्टर और होम लोन EMI पर असर
एनरॉक (ANAROCK) ग्रुप के चेयरमैन अनुज पुरी के मुताबिक, आगामी मौद्रिक नीति से रियल एस्टेट सेक्टर को उम्मीद है कि रेपो रेट 5.25% पर स्थिर रहेगा. हालांकि, ब्याज दरों में कटौती से आगामी त्योहारी सीजन में घर खरीदारों की भावना को सीधे बढ़ावा मिलता, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में स्थिरता की उम्मीद ज्यादा है. लंबे समय से उच्च ब्याज दरों के कारण किफायती आवास (अफोर्डेबल हाउसिंग) श्रेणी में मांग कुछ हद तक प्रभावित हुई है. रेपो रेट में यथास्थिति रहने से डेवलपर्स को परियोजना वित्तपोषण (प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग) के लिए एक निश्चितता मिलेगी, लेकिन आम उपभोक्ताओं को अपनी होम लोन ईएमआई (EMI) में तत्काल राहत के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है.

भविष्य का मार्ग और डेटा-निर्भरता
विशेषज्ञों का स्पष्ट मानना है कि वैश्विक स्तर पर अमेरिकी फेडरल रिजर्व और यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) जैसी अन्य बड़ी संस्थाएं भी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सख्त रुख अपना रही हैं. ऐसे में रिजर्व बैंक की आगे की नीतियां पूरी तरह से डेटा-निर्भर होने वाली हैं. यदि कच्चे तेल की कीमतें उम्मीद से अधिक बढ़ती हैं या खाद्य महंगाई और अधिक पैर पसारती है, तो वित्त वर्ष 2027 की दूसरी छमाही में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता. बैंकों के शेयरों में भी इस आगामी नीति को लेकर सुस्ती देखी जा रही है और बाजार की नजरें पूरी तरह से गवर्नर पर टिकी हुई हैं.

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