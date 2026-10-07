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RBI का बड़ा फैसला, रेपो रेट 0.25% बढ़ाकर 5.5% किया; अब महंगी होगी EMI

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ( ians )

मुंबई: आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने घोषणा की है कि मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने सर्वसम्मति से रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया है। इस कड़े फैसले के बाद अब नई रेपो रेट बढ़कर 5.5 प्रतिशत हो गई है.