RBI का बड़ा फैसला, रेपो रेट 0.25% बढ़ाकर 5.5% किया; अब महंगी होगी EMI
आरबीआई ने बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने के लिए रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 5.5 प्रतिशत करने का सर्वसम्मत फैसला किया.
आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा (ians)
Published : October 7, 2026 at 10:10 AM IST
मुंबई: आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने घोषणा की है कि मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने सर्वसम्मति से रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया है। इस कड़े फैसले के बाद अब नई रेपो रेट बढ़कर 5.5 प्रतिशत हो गई है.
देश में बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने के लिए केंद्रीय बैंक ने फरवरी 2023 के बाद पहली बार ब्याज दरों में यह बढ़ोतरी की है.