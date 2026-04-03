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RBI MPC Meeting; क्या अगले हफ्ते बढ़ जाएगी आपके घर की EMI? जानें क्या है एक्सपर्ट्स की राय

सांकेतिक फोटो ( ians )

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की महत्वपूर्ण बैठक अगले सप्ताह आयोजित होने जा रही है. वैश्विक अनिश्चितता और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच, आर्थिक विशेषज्ञों और बाजार विश्लेषकों ने इस बैठक के नतीजों को लेकर अपने पूर्वानुमान साझा किए हैं. अधिकांश अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इस बार केंद्रीय बैंक रेपो रेट और अपने नीतिगत रुख में कोई बदलाव नहीं करेगा. प्रमुख बिंदु: यथास्थिति रहने के कारण 1. भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल का दबाव

विशेषज्ञों के अनुसार, पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में 'ऊर्जा का झटका' पैदा किया है. मार्च के दौरान ब्रेंट क्रूड की कीमतें औसतन 100 डॉलर प्रति बैरल के आसपास रही हैं. ऐसी अस्थिर स्थिति में, आरबीआई जल्दबाजी में दरों में बदलाव करने के बजाय 'रुको और देखो' की नीति अपना सकता है. 2. महंगाई और विकास दर का अनुमान

बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस का मानना है कि इस बैठक में मुख्य ध्यान दरों पर नहीं, बल्कि आरबीआई द्वारा जारी किए जाने वाले जीडीपी (GDP) और महंगाई के अनुमानों पर होगा. बाजार यह समझने की कोशिश करेगा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों के बीच केंद्रीय बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था की सेहत को लेकर कितना आश्वस्त है.