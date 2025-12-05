ETV Bharat / business

RBI ने रेपो रेट घटाकर 5.25% किया, मौद्रिक नीति ‘तटस्थ’ बनी रहेगी

गवर्नर मल्होत्रा ने कहा कि मजबूत आर्थिक वृद्धि और मुद्रास्फीति में नरमी के चलते नीतिगत ब्याज दर में कटौती की गुंजाइश बनी. उन्होंने यह भी बताया कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में आर्थिक गतिविधियों में तेजी के संकेत दिखाई दे रहे हैं.

मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने आम सहमति से रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत की कटौती करते हुए इसे 5.25 प्रतिशत कर दिया. यह निर्णय RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा पेश करते हुए किया.

RBI गवर्नर ने कहा कि कृषि क्षेत्र में बेहतर संभावनाएं, जीएसटी सुधार और कंपनियों के मजबूत बही-खाते जैसे कारक आर्थिक गतिविधियों को समर्थन देते रहेंगे. उन्होंने कहा कि कम मुद्रास्फीति और पहली छमाही में GDP की आठ प्रतिशत वृद्धि दर ‘बेहद संतुलित दौर का प्रतिबिंब’ है.

दर-निर्धारण समिति ने मौद्रिक नीति के ‘तटस्थ’ रुख को जारी रखने का फैसला किया है. इस निर्णय से उम्मीद है कि निवेश, उपभोग और उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे अर्थव्यवस्था में गति बनी रहेगी.

विश्लेषकों का कहना है कि RBI का यह कदम उद्योगों और उपभोक्ताओं के लिए राहत का संकेत है. रेपो रेट में कटौती से बैंकों के लिए ऋण सस्ता होगा, जिससे घरेलू निवेश और व्यय में वृद्धि होने की संभावना है.

यह खबर अपडेट की जा रही है