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RBI एमपीसी बैठक शुरू, ब्याज दरों में नहीं होगा बदलाव, मुद्रास्फीति और विकास पर नजर

हैदराबाद: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की तीन दिवसीय बैठक आज सोमवार से शुरू हो गई है. देश के आम नागरिकों से लेकर बड़े कारोबारियों तक, हर किसी की नजर इस बैठक पर टिकी हुई है. बाजार के जानकारों और अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इस बार भी रिजर्व बैंक अपनी मुख्य ब्याज दर, यानी 'रेपो रेट' में कोई बदलाव नहीं करेगा और इसे पुराने स्तर पर ही बरकरार रखेगा.

घरेलू बाजार पर ज्यादा ध्यान

विशेषज्ञों के मुताबिक, केंद्रीय बैंक दुनिया भर के बाजारों की हलचल को देखने के बजाय भारत की अपनी आर्थिक स्थिति पर ज्यादा ध्यान देगा. इस समय देश की आर्थिक विकास दर को बनाए रखना और बाजार में नकदी के बहाव को सही रखना आरबीआई की पहली प्राथमिकता है. हालांकि, अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों को लेकर अपनाए जा रहे कड़े रुख के कारण विदेशी निवेशकों का भारत की ओर रुझान थोड़ा धीमा जरूर हुआ है, लेकिन इससे भारतीय बाजार पर कोई बहुत बड़ा असर होने की आशंका नहीं है.

कच्चे तेल और महंगाई की चिंता

इस समय दुनिया के कुछ हिस्सों में जारी तनाव की वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है. वर्तमान में ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 83.90 डॉलर प्रति बैरल के आसपास है. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कच्चे तेल के दाम लंबे समय तक 90 से 100 डॉलर प्रति बैरल के बीच बने रहते हैं, तो भारत में महंगाई का दबाव काफी बढ़ सकता है.