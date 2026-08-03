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RBI एमपीसी बैठक शुरू, ब्याज दरों में नहीं होगा बदलाव, मुद्रास्फीति और विकास पर नजर

आरबीआई एमपीसी बैठक शुरू महंगाई और वैश्विक दबावों के बीच आर्थिक रफ्तार बनाए रखने के लिए ब्याज दरें फिलहाल स्थिर रहने की उम्मीद है.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 3, 2026 at 1:27 PM IST

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हैदराबाद: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की तीन दिवसीय बैठक आज सोमवार से शुरू हो गई है. देश के आम नागरिकों से लेकर बड़े कारोबारियों तक, हर किसी की नजर इस बैठक पर टिकी हुई है. बाजार के जानकारों और अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इस बार भी रिजर्व बैंक अपनी मुख्य ब्याज दर, यानी 'रेपो रेट' में कोई बदलाव नहीं करेगा और इसे पुराने स्तर पर ही बरकरार रखेगा.

घरेलू बाजार पर ज्यादा ध्यान
विशेषज्ञों के मुताबिक, केंद्रीय बैंक दुनिया भर के बाजारों की हलचल को देखने के बजाय भारत की अपनी आर्थिक स्थिति पर ज्यादा ध्यान देगा. इस समय देश की आर्थिक विकास दर को बनाए रखना और बाजार में नकदी के बहाव को सही रखना आरबीआई की पहली प्राथमिकता है. हालांकि, अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों को लेकर अपनाए जा रहे कड़े रुख के कारण विदेशी निवेशकों का भारत की ओर रुझान थोड़ा धीमा जरूर हुआ है, लेकिन इससे भारतीय बाजार पर कोई बहुत बड़ा असर होने की आशंका नहीं है.

कच्चे तेल और महंगाई की चिंता
इस समय दुनिया के कुछ हिस्सों में जारी तनाव की वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है. वर्तमान में ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 83.90 डॉलर प्रति बैरल के आसपास है. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कच्चे तेल के दाम लंबे समय तक 90 से 100 डॉलर प्रति बैरल के बीच बने रहते हैं, तो भारत में महंगाई का दबाव काफी बढ़ सकता है.

इसके साथ ही, हाल के दिनों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी और खराब मौसम के कारण फल-सब्जियों जैसी खाने-पीने की चीजों के दाम भी बढ़े हैं. इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है. अनुमान है कि चालू वर्ष में खुदरा महंगाई दर लगभग 4.33 प्रतिशत के आसपास रह सकती है.

आगे क्या हो सकता है?
माना जा रहा है कि इस बैठक में दरों को न बढ़ाकर आरबीआई फिलहाल देश में मानसून की प्रगति और अंतरराष्ट्रीय बाजारों की स्थिति पर नजर रखेगा. लेकिन अगर महंगाई पर काबू पाना मुश्किल हुआ, तो इस साल के आखिरी महीनों, विशेषकर दिसंबर में ब्याज दरों में 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जा सकती है.

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