ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं, RBI ने रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखा
आरबीआई ने रेपो रेट को 5.25% पर स्थिर रखा है. दरों में बदलाव न होने से आपके लोन की ईएमआई फिलहाल पहले जैसी ही रहेगी.
Published : February 6, 2026 at 10:08 AM IST|
Updated : February 6, 2026 at 11:23 AM IST
नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को अपनी द्वैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा के परिणामों की घोषणा की. केंद्रीय बैंक ने प्रमुख नीतिगत दर यानी रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर बरकरार रखने का निर्णय लिया है. आरबीआई के इस फैसले का सीधा मतलब यह है कि आम जनता के आवास, वाहन और अन्य वाणिज्यिक ऋणों की मासिक किस्तों (EMI) में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं होगी.
एमपीसी का सर्वसम्मत फैसला
आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली छह-सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) की तीन दिवसीय बैठक 4 फरवरी को शुरू हुई थी. बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए गवर्नर ने बताया कि समिति ने सर्वसम्मति से रेपो रेट को मौजूदा स्तर पर ही बनाए रखने का विकल्प चुना है.
केंद्रीय बैंक ने अपने रुख को 'तटस्थ' (Neutral) बनाए रखा है. इसका अर्थ यह है कि भविष्य में बैंक आर्थिक स्थिति और मुद्रास्फीति के आंकड़ों के आधार पर दरों में कटौती या वृद्धि के लिए लचीला रुख अपनाएगा. हालांकि, दिसंबर 2025 तक रेपो रेट में कुल 1.25 प्रतिशत की कटौती की जा चुकी थी, जिसके बाद अब स्थिरता का दौर देखा जा रहा है.
The Monetary Policy Committee has decided to keep the policy repo rate unchanged at 5.25%, and to maintain a neutral stance, says RBI Governor Sanjay Malhotra. pic.twitter.com/KhaWPXnhXx— ANI (@ANI) February 6, 2026
जीडीपी और महंगाई पर अनुमान
आरबीआई ने देश की आर्थिक सेहत को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं. केंद्रीय बैंक ने अगले वित्त वर्ष (2026-27) की पहली तिमाही के लिए जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान संशोधित कर 6.9 प्रतिशत और दूसरी तिमाही के लिए 7.0 प्रतिशत कर दिया है. यह संशोधन भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है. वहीं, महंगाई के मोर्चे पर राहत देते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित महंगाई दर का अनुमान 2.1 प्रतिशत रखा गया है.
बाजार और कर्जदारों पर असर
ब्याज दरों में यथास्थिति बनाए रखने से रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल सेक्टर को राहत मिलेगी, क्योंकि कर्ज सस्ता बना रहेगा. विशेषज्ञों का मानना है कि स्थिर ब्याज दरें उपभोग को बढ़ावा देंगी और निवेश चक्र को गति प्रदान करेंगी
रेपो रेट का आम लोगों पर असर
रेपो रेट वह ब्याज दर होती है, जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है. जब यह दर घटती है, तो आम तौर पर लोन सस्ते होते हैं. हालांकि पिछली कटौतियों का असर बैंकों की कर्ज दरों पर धीरे-धीरे दिखा है. विशेषज्ञों के अनुसार, फिलहाल अर्थव्यवस्था एक संतुलित यानी ‘गोल्डीलॉक्स’ स्थिति में है, जहां न ज्यादा तेजी है और न ज्यादा सुस्ती.
