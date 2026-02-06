ETV Bharat / business

ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं, RBI ने रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखा

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को अपनी द्वैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा के परिणामों की घोषणा की. केंद्रीय बैंक ने प्रमुख नीतिगत दर यानी रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर बरकरार रखने का निर्णय लिया है. आरबीआई के इस फैसले का सीधा मतलब यह है कि आम जनता के आवास, वाहन और अन्य वाणिज्यिक ऋणों की मासिक किस्तों (EMI) में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं होगी. एमपीसी का सर्वसम्मत फैसला

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली छह-सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) की तीन दिवसीय बैठक 4 फरवरी को शुरू हुई थी. बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए गवर्नर ने बताया कि समिति ने सर्वसम्मति से रेपो रेट को मौजूदा स्तर पर ही बनाए रखने का विकल्प चुना है. केंद्रीय बैंक ने अपने रुख को 'तटस्थ' (Neutral) बनाए रखा है. इसका अर्थ यह है कि भविष्य में बैंक आर्थिक स्थिति और मुद्रास्फीति के आंकड़ों के आधार पर दरों में कटौती या वृद्धि के लिए लचीला रुख अपनाएगा. हालांकि, दिसंबर 2025 तक रेपो रेट में कुल 1.25 प्रतिशत की कटौती की जा चुकी थी, जिसके बाद अब स्थिरता का दौर देखा जा रहा है.