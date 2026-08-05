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RBI Policy 2026: गवर्नर संजय मल्होत्रा का बड़ा फैसला, रेपो रेट 5.25% पर बरकरार

आरबीआई ने रेपो रेट 5.25% पर स्थिर रखते हुए तटस्थ रुख बरकरार रखा। इससे आम जनता की लोन ईएमआई में कोई बदलाव नहीं होगा

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संजय मल्होत्रा, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक (ani)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 5, 2026 at 10:14 AM IST

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मुंबई: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखने की घोषणा की है. इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने बाजार में अपना 'तटस्थ' रुख भी जारी रखा है.

यह फैसला जून महीने में खुदरा महंगाई दर के 4.38% पर पहुंचने और पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है. रेपो रेट में कोई बदलाव न होने से आम जनता को बड़ी राहत मिली है. उनके होम और ऑटो लोन की ईएमआई (EMI) में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं होगी. वित्त वर्ष 2027 के लिए आरबीआई ने जीडीपी विकास दर का अनुमान 6.6% और महंगाई दर का अनुमान 5.1% पर स्थिर रखा है.

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