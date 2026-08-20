ETV Bharat / business

होम-कार लोन लेने वालों की बढ़ सकती है टेंशन, RBI गवर्नर ने दिए ब्याज दरें बढ़ाने के संकेत

नई दिल्ली: अगर आने वाले दिनों में खाने-पीने की चीजों और ईंधन की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) आपकी जेब का बोझ बढ़ा सकता है. आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (MPC) के सदस्यों ने साफ संकेत दिए हैं कि बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने के लिए इस चालू वित्त वर्ष (2026-27) में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जा सकती है.

हाल ही में जारी हुई अगस्त की बैठक की रिपोर्ट (मिनट्स) से यह साफ हुआ है कि केंद्रीय बैंक फिलहाल महंगाई को लेकर बेहद सतर्क है.

तीसरी तिमाही में 5.9% तक जा सकती है महंगाई

ब्याज दरों में बढ़ोतरी का सबसे बड़ा संकेत आरबीआई की डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता की तरफ से आया है. उनके मुताबिक, चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में मुख्य खुदरा महंगाई दर बढ़कर 5.9 फीसदी तक पहुंच सकती है. अगर महंगाई इसी रफ्तार से आगे बढ़ती है, तो अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए ब्याज दरें बढ़ाना बेहद जरूरी हो जाएगा.

दूसरी तरफ, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि पिछले साल औसत महंगाई केवल 2 फीसदी थी, जिसके कारण रेपो रेट को घटाकर 5.25% किया गया था. लेकिन इस साल हालात बदल रहे हैं. इस साल अब तक कोर महंगाई (बिना ईंधन और खाने के सामान वाली महंगाई) औसतन 3.93% रही है, जिसके पूरे साल में 4.3% तक पहुंचने का अनुमान है.