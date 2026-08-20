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होम-कार लोन लेने वालों की बढ़ सकती है टेंशन, RBI गवर्नर ने दिए ब्याज दरें बढ़ाने के संकेत

महंगाई बढ़ने की आशंका से आरबीआई चालू वित्त वर्ष में रेपो रेट बढ़ा सकता है, फिलहाल ब्याज दर 5.25% पर स्थिर है.

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आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा (file ani)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 20, 2026 at 9:49 AM IST

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नई दिल्ली: अगर आने वाले दिनों में खाने-पीने की चीजों और ईंधन की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) आपकी जेब का बोझ बढ़ा सकता है. आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (MPC) के सदस्यों ने साफ संकेत दिए हैं कि बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने के लिए इस चालू वित्त वर्ष (2026-27) में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जा सकती है.

हाल ही में जारी हुई अगस्त की बैठक की रिपोर्ट (मिनट्स) से यह साफ हुआ है कि केंद्रीय बैंक फिलहाल महंगाई को लेकर बेहद सतर्क है.

तीसरी तिमाही में 5.9% तक जा सकती है महंगाई
ब्याज दरों में बढ़ोतरी का सबसे बड़ा संकेत आरबीआई की डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता की तरफ से आया है. उनके मुताबिक, चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में मुख्य खुदरा महंगाई दर बढ़कर 5.9 फीसदी तक पहुंच सकती है. अगर महंगाई इसी रफ्तार से आगे बढ़ती है, तो अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए ब्याज दरें बढ़ाना बेहद जरूरी हो जाएगा.

दूसरी तरफ, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि पिछले साल औसत महंगाई केवल 2 फीसदी थी, जिसके कारण रेपो रेट को घटाकर 5.25% किया गया था. लेकिन इस साल हालात बदल रहे हैं. इस साल अब तक कोर महंगाई (बिना ईंधन और खाने के सामान वाली महंगाई) औसतन 3.93% रही है, जिसके पूरे साल में 4.3% तक पहुंचने का अनुमान है.

फिलहाल क्या है स्थिति?
अगस्त की बैठक में समिति ने फिलहाल आम जनता को राहत देते हुए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है. रेपो रेट अभी भी 5.25% पर स्थिर है. यह लगातार चौथी बार है जब दरों को नहीं बदला गया. आरबीआई ने अभी 'न्यूट्रल' (Neutral) रुख अपनाया है, यानी वह आने वाले समय में आर्थिक आंकड़ों को देखकर तय करेगा कि ब्याज दरें बढ़ानी हैं या घटानी हैं.

इसके साथ ही, देश में बैंकों के पास जमा होने वाला पैसा 10 साल के रिकॉर्ड स्तर 15.4% पर पहुंच गया है, और बाजार में लोन की मांग भी तेजी से बढ़ रही है.

आम जनता पर क्या होगा असर?
चूंकि इस बार दरें नहीं बढ़ी हैं, इसलिए आपके मौजूदा होम लोन या कार लोन की ईएमआई पर तुरंत कोई असर नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर अक्टूबर की अगली बैठक में आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है, तो सभी तरह के लोन महंगे हो जाएंगे. इसका सीधा असर आपकी मासिक किस्तों (EMI) या लोन की अवधि पर पड़ेगा.

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