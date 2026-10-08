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लोन लेने वालों की बढ़ेगी टेंशन! दिसंबर में रिजर्व बैंक बढ़ा सकता है ब्याज दरें, जानें आपकी जेब पर क्या होगा असर

सांकेतिक फोटो ( ani )

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) आने वाले दिसंबर महीने में आम जनता और बाजारों को एक बड़ा झटका दे सकता है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक, लगातार बढ़ रही महंगाई और देश से बाहर जा रहे विदेशी फंड्स को रोकने के लिए केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट यानी 0.50% की भारी बढ़ोतरी कर सकता है. अगर ऐसा होता है, तो देश में रेपो रेट बढ़कर सीधे 6 प्रतिशत पर पहुंच जाएगा.

अक्टूबर नीति से ही मिलने लगे थे कड़े संकेत

एसबीआई रिसर्च की इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि अक्टूबर की मौद्रिक नीति से ही आरबीआई के रुख में बदलाव दिखने लगा था. केंद्रीय बैंक ने तब रेपो रेट को 0.25% बढ़ाकर 5.50% कर दिया था, जो इस बात का सीधा संकेत था कि आने वाले दिनों में मौद्रिक नीति और सख्त होने वाली है. वर्तमान आर्थिक स्थितियों को देखते हुए अब आरबीआई के पास केवल दो ही रास्ते बचे हैं– या तो वह ब्याज दरों में और बढ़ोतरी करे या फिर कुछ समय के लिए इस पर रोक लगा दे.

नवंबर में चरम पर हो सकती है महंगाई

विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस साल नवंबर महीने में देश में महंगाई दर 6.8 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर पहुंच सकती है. इसी को काबू में करने के लिए रिजर्व बैंक दिसंबर की बैठक में आक्रामक रुख अपनाते हुए 'जम्बो' हाइक का फैसला ले सकता है. हालांकि, ब्याज दरों में यह बढ़ोतरी आगे चलकर इस बात पर भी निर्भर करेगी कि देश में महंगाई की रफ्तार क्या रहती है और दुनिया भर के बाजारों में क्या हालात बनते हैं.