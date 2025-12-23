ETV Bharat / business

नए साल में लोन की EMI फिर होगी सस्ती! RBI घटा सकता है रेपो रेट

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की फरवरी 2026 में होने वाली मौद्रिक नीति बैठक को लेकर बाजार में उत्सुकता बढ़ती जा रही है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (UBI) की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, इस बैठक में रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की और कटौती की जा सकती है. यदि ऐसा होता है, तो रेपो रेट घटकर 5 प्रतिशत के स्तर पर आ जाएगा. इससे पहले दिसंबर की नीति समीक्षा में RBI पहले ही रेपो रेट को 25 बेसिस प्वाइंट घटाकर 5.25 प्रतिशत कर चुका है.

मौद्रिक ढील की अभी भी गुंजाइश

UBI की रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा आर्थिक परिदृश्य में मौद्रिक नीति को और नरम करने की संभावना बनी हुई है. बैंक का आकलन है कि RBI फरवरी या फिर अप्रैल 2026 तक एक अंतिम 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती कर सकता है. इसकी प्रमुख वजह यह है कि महंगाई फिलहाल नियंत्रण में नजर आ रही है और मांग के दबाव भी सीमित हैं. RBI की ओर से लगातार यह संकेत दिए जा रहे हैं कि वह ग्रोथ को समर्थन देने के लिए नीतिगत दरों में लचीलापन बनाए रखना चाहता है.

सोने की कीमतों का असर हटाने पर महंगाई और कम

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि यदि सोने की कीमतों के कारण महंगाई पर पड़ने वाले लगभग 50 बेसिस प्वाइंट के प्रभाव को अलग कर दिया जाए, तो वास्तविक महंगाई दबाव और भी कमजोर दिखाई देता है. इससे यह तर्क और मजबूत होता है कि ब्याज दरों में कटौती की गुंजाइश अभी खत्म नहीं हुई है. हालांकि, बैंक ने यह भी माना है कि अंतिम कटौती के सही समय को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है.