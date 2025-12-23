नए साल में लोन की EMI फिर होगी सस्ती! RBI घटा सकता है रेपो रेट
RBI फरवरी 2026 में रेपो रेट 25 बेसिस प्वाइंट घटा सकता है. महंगाई नियंत्रण में रहने से लोन और सस्ते होने की संभावना है.
Published : December 23, 2025 at 9:49 AM IST
नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की फरवरी 2026 में होने वाली मौद्रिक नीति बैठक को लेकर बाजार में उत्सुकता बढ़ती जा रही है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (UBI) की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, इस बैठक में रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की और कटौती की जा सकती है. यदि ऐसा होता है, तो रेपो रेट घटकर 5 प्रतिशत के स्तर पर आ जाएगा. इससे पहले दिसंबर की नीति समीक्षा में RBI पहले ही रेपो रेट को 25 बेसिस प्वाइंट घटाकर 5.25 प्रतिशत कर चुका है.
मौद्रिक ढील की अभी भी गुंजाइश
UBI की रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा आर्थिक परिदृश्य में मौद्रिक नीति को और नरम करने की संभावना बनी हुई है. बैंक का आकलन है कि RBI फरवरी या फिर अप्रैल 2026 तक एक अंतिम 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती कर सकता है. इसकी प्रमुख वजह यह है कि महंगाई फिलहाल नियंत्रण में नजर आ रही है और मांग के दबाव भी सीमित हैं. RBI की ओर से लगातार यह संकेत दिए जा रहे हैं कि वह ग्रोथ को समर्थन देने के लिए नीतिगत दरों में लचीलापन बनाए रखना चाहता है.
सोने की कीमतों का असर हटाने पर महंगाई और कम
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि यदि सोने की कीमतों के कारण महंगाई पर पड़ने वाले लगभग 50 बेसिस प्वाइंट के प्रभाव को अलग कर दिया जाए, तो वास्तविक महंगाई दबाव और भी कमजोर दिखाई देता है. इससे यह तर्क और मजबूत होता है कि ब्याज दरों में कटौती की गुंजाइश अभी खत्म नहीं हुई है. हालांकि, बैंक ने यह भी माना है कि अंतिम कटौती के सही समय को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है.
CPI-GDP बेस ईयर में बदलाव का इंतजार
फरवरी 2026 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) और सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के बेस ईयर में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है. ऐसे में RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) किसी भी बड़े फैसले से पहले नए आंकड़ों का विश्लेषण करना चाहेगी. RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि नीति निर्णय हमेशा ग्रोथ और महंगाई के संतुलन को ध्यान में रखकर लिए जाएंगे.
लोन लेने वालों के लिए राहत की उम्मीद
RBI की अगली MPC बैठक 4 से 6 फरवरी 2026 के बीच होने वाली है. इस बैठक के फैसले का सीधा असर होम लोन, ऑटो लोन और कॉरपोरेट कर्ज पर पड़ेगा. यदि रेपो रेट में कटौती होती है, तो आम उपभोक्ताओं और उद्योग जगत दोनों के लिए उधारी और सस्ती हो सकती है. यही वजह है कि बाजार और आम जनता इस बैठक पर करीबी नजर बनाए हुए हैं.
