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बढ़ सकती है लोन की EMI; RBI द्वारा ब्याज दरों में 0.75% तक की बढ़ोतरी का अनुमान: BOB रिसर्च

RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ( ians )

नई दिल्ली: देश में आम जनता और कर्जदारों के लिए आने वाले दिनों में बैंक लोन की EMI बढ़ सकती है. बैंक ऑफ बड़ौदा की शनिवार को जारी एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय रिजर्व बैंक महंगाई और मार्केट लिक्विडिटी को काबू में करने के लिए इस चालू चक्र में ब्याज दरों में कुल 0.50 से 0.75 फीसदी (50-75 bps) तक की बढ़ोतरी कर सकता है.

केंद्रीय बैंक ने हाल ही में करीब 4 साल में पहली बार अपनी नीतिगत ब्याज दरों में 0.25% की बढ़ोतरी की थी. इसके साथ ही आरबीआई ने अपना रुख भी 'न्यूट्रल' से बदलकर 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग' कर दिया था. रिपोर्ट के अनुसार, बैंकिंग सिस्टम में मौजूद अतिरिक्त नकदी को सोखने के बाद अब आरबीआई अगली मौद्रिक नीति समीक्षा में भी दरें बढ़ाने का कदम उठा सकता है.

त्योहारों में मजबूत रही खपत, आर्थिक गतिविधियों में तेजी

रिपोर्ट में कहा गया है कि सितंबर के महीने में देश में खपत और डिमांड की स्थिति काफी मजबूत रही है. फेस्टिव सीजन की वजह से ऑटो बिक्री, इलेक्ट्रॉनिक और गैर-तेल व गैर-सोने के आयात में बड़ी बढ़त देखी गई है. इसके अलावा देश में बिजली की मांग, स्टील की खपत और पर्सनल लोन सेगमेंट में आई तेजी भी आर्थिक मोर्चे पर मजबूती की गवाही दे रही है. हालांकि, आरबीआई के सर्वे का हवाला देते हुए रिपोर्ट में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उपभोक्ता भरोसे में आई कमी पर चिंता भी जताई गई है.