RBI ब्याज दरों में बढ़ोतरी को 25-50 bps पर कर सकता है सीमित, 2027 तक महंगाई में आएगी कमी: नोमुरा
नोमुरा रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई ब्याज दरें सिर्फ 0.25-0.50% बढ़ाएगा, जिससे लोन ग्राहकों को राहत मिलेगी और 2027 तक महंगाई भी घटेगी.
Published : September 28, 2026 at 1:16 PM IST
नई दिल्ली: अगर आप अपने होम लोन या कार लोन की ईएमआई (EMI) बढ़ने से परेशान हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर आ रही है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) आने वाले दिनों में ब्याज दरों में बहुत मामूली बढ़ोतरी करने जा रहा है. दुनिया की जानी-मानी ब्रोकरेज कंपनी नोमुरा की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक, आरबीआई इस बार ब्याज दरों को सिर्फ 0.25 से 0.50 फीसदी (25-50 बेसिस पॉइंट्स) तक ही बढ़ाएगा.
बाजार में यह डर बना हुआ था कि महंगाई को देखते हुए रिजर्व बैंक ब्याज दरों में 1.25 फीसदी तक की बड़ी बढ़ोतरी कर सकता है. लेकिन नोमुरा के एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतना बड़ा झटका लगने की कोई उम्मीद नहीं है. रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि इसकी 80 परसेंट संभावना है कि आरबीआई सिर्फ मामूली बदलाव करेगा, न कि ब्याज दरों को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा.
क्या इस बार महंगी होगी आपकी ईएमआई?
रिपोर्ट के मुताबिक, बढ़ती महंगाई को काबू में रखने के लिए आरबीआई आगामी अक्टूबर और दिसंबर की बैठकों में 0.25-0.25 फीसदी की दो छोटी बढ़ोतरी कर सकता है. अगर ऐसा होता है, तो देश में रेपो रेट बढ़कर 5.75 फीसदी पर पहुंच जाएगा. हालांकि, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस बात का भी चांस है कि केंद्रीय बैंक केवल एक बार ही ब्याज दर बढ़ाए और फिर रुक जाए.
राहत की बात यह है कि फरवरी 2027 के बाद ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला पूरी तरह थम जाएगा. ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तब तक देश में महंगाई की स्थिति में काफी सुधार आ चुका होगा और घरेलू बाजारों में मांग सामान्य हो जाएगी.
आम जनता के लिए क्यों अलग है इस बार की महंगाई?
एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस समय देश में महंगाई का जो ट्रेंड है, वो साल 2016-17 जैसा खतरनाक नहीं है. इस बार अच्छी बात यह है कि कोर इन्फ्लेशन (यानी कपड़े, मकान और ट्रांसपोर्ट जैसी बुनियादी चीजों की महंगाई) 5 परसेंट से घटकर सीधे 3 परसेंट पर आ गई है.
फिलहाल केवल खाने-पीने की चीजों (सब्जियां, दालें आदि) के दाम ही चिंता का विषय बने हुए हैं. लेकिन सरकार लगातार सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए कदम उठा रही है, जिससे आने वाले समय में खाने-पीने की चीजों की कीमतें भी कंट्रोल में आ जाएंगी.
2027 तक कितनी कम होगी महंगाई?
नोमुरा की इस ऑथेंटिक रिपोर्ट में भविष्य को लेकर बहुत राहत देने वाले आंकड़े सामने आए हैं:
- साल 2027 की शुरुआत में: कुल रिटेल महंगाई घटकर करीब 5.3 प्रतिशत पर आ जाएगी.
- साल 2027 के आखिरी महीनों में: महंगाई में भारी गिरावट आएगी और यह 4 परसेंट के सुरक्षित स्तर से भी नीचे चली जाएगी.
पूरे साल का अनुमान: नोमुरा के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2026-27 में औसत महंगाई 5.2 परसेंट और अगले साल (2027-28) में यह घटकर सीधे 4 परसेंट रह जाएगी, जो आम आदमी की जेब के लिए बेहद सुकून देने वाली खबर है.
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