ETV Bharat / business

RBI अपडेट: सोना-चांदी महंगा होने से महंगाई अनुमान बढ़ा, लेकिन बंपर पैदावार से खाने-पीने की चीजें रहेंगी सस्ती

मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को चालू वित्त वर्ष और अगले वित्त वर्ष की पहली दो तिमाहियों के लिए मुद्रास्फीति (महंगाई) के अनुमानों में मामूली संशोधन किया है. गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के बाद बताया कि मुख्य रूप से कीमती धातुओं (सोना-चांदी) की कीमतों में उछाल के कारण मुद्रास्फीति के अनुमानों को ऊपर की ओर संशोधित करना पड़ा है.

महंगाई दर के नए अनुमान

आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष (2025-26) के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित मुद्रास्फीति के अनुमान को बढ़ाकर 2.1 प्रतिशत कर दिया है, जो पिछले दिसंबर में 2 प्रतिशत रहने का अनुमान था. इसके अलावा, अगले वित्त वर्ष (2026-27) की पहली तिमाही (Q1) के लिए महंगाई दर 4 प्रतिशत और दूसरी तिमाही (Q2) के लिए 4.2 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है.

कीमती धातुओं का असर

गवर्नर मल्होत्रा ने स्पष्ट किया कि महंगाई के अनुमान में यह हल्की बढ़ोतरी विशेष रूप से सोने और चांदी जैसी धातुओं की वैश्विक कीमतों में वृद्धि की वजह से हुई है. उन्होंने कहा, "कीमती धातुओं की कीमतों में वृद्धि का मुद्रास्फीति पर लगभग 60-70 बेसिस पॉइंट का योगदान है. हालांकि, अगर सोने को हटा दिया जाए, तो 'कोर इन्फ्लेशन' (खाद्य और ईंधन को छोड़कर) दिसंबर में 2.6 प्रतिशत पर स्थिर रही है."

खाद्य और ईंधन मोर्चे पर राहत

राहत की बात यह है कि खाद्य वस्तुओं के समूह में अभी भी अपस्फीति (Deflation) यानी कीमतों में कमी का दौर जारी है. ईंधन समूह में भी महंगाई नवंबर और दिसंबर के दौरान नरम रही है. गवर्नर ने भविष्य की स्थिति पर भरोसा जताते हुए कहा कि खरीफ की अच्छी पैदावार, खाद्यान्न के पर्याप्त बफर स्टॉक और रबी की अनुकूल बुआई के कारण खाद्य आपूर्ति की स्थिति उज्ज्वल बनी हुई है. जलाशयों में पानी का पर्याप्त स्तर भी कृषि उत्पादन के लिए सकारात्मक संकेत है.