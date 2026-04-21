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फिर लग सकता है महंगाई का झटका? RBI ने पश्चिम एशिया युद्ध के बीच दी बड़ी चेतावनी

नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में गहराते भू-राजनीतिक तनाव के बीच भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपनी पैनी नजर बनाए रखी है. आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने स्पष्ट किया है कि केंद्रीय बैंक वर्तमान में 'वेट एंड वॉच' (रुको और देखो) की स्थिति में है. अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए गवर्नर मल्होत्रा ने कहा कि पश्चिम एशिया का संघर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सीधा खतरा पैदा कर सकता है, विशेषकर आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार के मोर्चे पर.

आपूर्ति संकट और महंगाई का खतरा

गवर्नर मल्होत्रा ने चेतावनी दी कि यदि पश्चिम एशिया में संघर्ष लंबा खिंचता है, तो इससे होने वाली आपूर्ति बाधाएं भारत की सामान्य मूल्य वृद्धि (महंगाई) में गहराई से समा सकती हैं. उन्होंने 'सेकंड-राउंड इफेक्ट्स' (दूसरे दौर के प्रभाव) पर चिंता जताते हुए कहा कि शुरुआत में जो केवल एक 'सप्लाई शॉक' लगता है, वह लंबे समय में स्थायी महंगाई का रूप ले सकता है. यही कारण है कि आरबीआई ब्याज दरों के भविष्य के मार्ग पर कोई ठोस वादा करने से बच रहा है.

पश्चिम एशिया पर भारत की निर्भरता

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा गवर्नर द्वारा दिए गए आंकड़ों से लगाया जा सकता है. उनके अनुसार: