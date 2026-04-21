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फिर लग सकता है महंगाई का झटका? RBI ने पश्चिम एशिया युद्ध के बीच दी बड़ी चेतावनी

पश्चिम एशिया संकट के कारण आरबीआई ने 'रुको और देखो' की नीति अपनाई है, ताकि महंगाई और आपूर्ति बाधाओं को नियंत्रित किया जा सके.

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संजय मल्होत्रा, आरबीआई गवर्नर (Ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 21, 2026 at 11:01 AM IST

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नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में गहराते भू-राजनीतिक तनाव के बीच भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपनी पैनी नजर बनाए रखी है. आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने स्पष्ट किया है कि केंद्रीय बैंक वर्तमान में 'वेट एंड वॉच' (रुको और देखो) की स्थिति में है. अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए गवर्नर मल्होत्रा ने कहा कि पश्चिम एशिया का संघर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सीधा खतरा पैदा कर सकता है, विशेषकर आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार के मोर्चे पर.

आपूर्ति संकट और महंगाई का खतरा
गवर्नर मल्होत्रा ने चेतावनी दी कि यदि पश्चिम एशिया में संघर्ष लंबा खिंचता है, तो इससे होने वाली आपूर्ति बाधाएं भारत की सामान्य मूल्य वृद्धि (महंगाई) में गहराई से समा सकती हैं. उन्होंने 'सेकंड-राउंड इफेक्ट्स' (दूसरे दौर के प्रभाव) पर चिंता जताते हुए कहा कि शुरुआत में जो केवल एक 'सप्लाई शॉक' लगता है, वह लंबे समय में स्थायी महंगाई का रूप ले सकता है. यही कारण है कि आरबीआई ब्याज दरों के भविष्य के मार्ग पर कोई ठोस वादा करने से बच रहा है.

पश्चिम एशिया पर भारत की निर्भरता
भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा गवर्नर द्वारा दिए गए आंकड़ों से लगाया जा सकता है. उनके अनुसार:

  • भारत के कुल निर्यात का छठा हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है.
  • देश के कुल आयात का पांचवां हिस्सा और कच्चे तेल के आयात का आधा हिस्सा पश्चिम एशिया पर निर्भर है.
  • उर्वरक आयात का दो-पांचवां हिस्सा और विदेशों से आने वाले धन (रेमिटेंस) का लगभग 40% इसी क्षेत्र से आता है.

मुद्रा और विदेशी मुद्रा भंडार
मार्च में संघर्ष शुरू होने के बाद भारतीय रुपये में 4% से अधिक की गिरावट देखी गई है. हालांकि, गवर्नर ने विदेशी मुद्रा बाजार में आरबीआई के हस्तक्षेप का बचाव करते हुए कहा कि भारत के पास 710 अरब डॉलर का मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार है, जो 11 महीने से अधिक के आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त है.

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और राजकोषीय मजबूती
संकट के बावजूद, भारत की आंतरिक डिजिटल और राजकोषीय स्थिति मजबूत बनी हुई है. यूपीआई (UPI) ने मार्च में 22 अरब लेनदेन का रिकॉर्ड बनाया है. साथ ही, आरबीआई अब 'यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस' (ULI) विकसित कर रहा है, जिससे छोटे किसानों और व्यापारियों को तुरंत ऋण मिल सकेगा.

अंत में, गवर्नर ने भारत की राजकोषीय स्थिति की सराहना करते हुए कहा कि सरकार का राजकोषीय घाटा 2020-21 के 9.2% से घटकर 2025-26 में 4.4% पर आ गया है, जो अर्थव्यवस्था की मजबूती का प्रमाण है.

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