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RBI गवर्नर का बड़ा बयान, सोने के आयात में 22% का उछाल, निर्यात में गिरावट से बढ़ा व्यापार घाटा

मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के परिणामों की घोषणा करते हुए भारत के बाह्य व्यापार क्षेत्र को लेकर महत्वपूर्ण डेटा प्रस्तुत किया. गवर्नर ने बताया कि वर्ष 2026 के पहले दो महीनों में भारत के व्यापारिक आयात में 22 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि इसी अवधि के दौरान निर्यात में 0.2 प्रतिशत की मामूली गिरावट देखी गई है.

सोने का आयात बना बड़ी चुनौती

गवर्नर मल्होत्रा के अनुसार, आयात में आए इस असाधारण उछाल का प्राथमिक कारण सोने के आयात में हुई भारी वृद्धि है. घरेलू बाजार में सोने की बढ़ती मांग और वैश्विक कीमतों में उतार-चढ़ाव ने देश के आयात बिल को काफी बढ़ा दिया है. आयात में इस दोहरे अंकों की वृद्धि ने व्यापार घाटे को चौड़ा कर दिया है, जिससे चालू खाता घाटे (CAD) पर दबाव बढ़ने की आशंका है.

निर्यात पर वैश्विक संकट का साया

व्यापारिक निर्यात में आई 0.2% की गिरावट के पीछे गवर्नर ने वैश्विक स्तर पर जारी शिपिंग व्यवधानों और भू-राजनीतिक तनावों को जिम्मेदार ठहराया.

पश्चिम एशिया संघर्ष: लाल सागर और अन्य प्रमुख समुद्री मार्गों में जारी अस्थिरता के कारण माल ढुलाई और बीमा लागत में भारी बढ़ोतरी हुई है.

कमजोर वैश्विक मांग: प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बाजारों में आर्थिक सुस्ती और टैरिफ से जुड़ी अनिश्चितताओं के कारण भारतीय उत्पादों की मांग प्रभावित हुई है.

2026 के लिए आर्थिक दृष्टिकोण

आरबीआई ने अनुमान जताया है कि वर्ष 2026 में वैश्विक व्यापार की गति 2025 की तुलना में धीमी रहेगी. गवर्नर ने चेतावनी दी कि ऊर्जा की ऊंची कीमतें और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बाधाएं भारत के व्यापार संतुलन के लिए जोखिम पैदा कर सकती हैं. हालांकि, उन्होंने कुछ सकारात्मक पहलुओं का भी उल्लेख किया: