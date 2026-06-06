RBI का बड़ा कदम, 'माइथोस' एआई साइबर खतरे को लेकर बैंकों को सुरक्षा एडवाइजरी जारी
RBI के अधिकारियों के मुताबिक, इस नए खतरे पर भारत सरकार और वित्तीय क्षेत्र के बड़े एक्सपर्ट्स लगातार नजर रख रहे हैं.
Published : June 6, 2026 at 3:58 PM IST
मुंबई: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 'माइथोस' (Mythos) नाम के नए साइबर खतरे से निपटने के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है. आरबीआई ने देश के सभी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को अलर्ट जारी करते हुए एक जरूरी एडवाइजरी भेजी है. आरबीआई के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे. ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भारतीय बैंकिंग सिस्टम इस नए एआई (AI) खतरे और हर तरह के साइबर हमलों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है. आम जनता के पैसों और देश के बैंकिंग नेटवर्क को सुरक्षित रखने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं.
सरकार और आरबीआई दोनों रख रहे नजर
आरबीआई के अधिकारियों के मुताबिक, इस नए खतरे पर भारत सरकार और वित्तीय क्षेत्र के बड़े एक्सपर्ट्स लगातार नजर रख रहे हैं. माइथोस सिस्टम को अमेरिकी एआई कंपनी 'एंथ्रोपिक' (Anthropic) ने बनाया है. भारत को इस सिस्टम की सुरक्षा जांचने के लिए पहुंच (एक्सेस) मिलने वाली है, जिसके नियमों पर अभी काम चल रहा है. आरबीआई ने कहा है कि जैसे ही सरकार और अन्य विभागों के साथ मिलकर इसकी पूरी योजना तैयार हो जाएगी, बाजार और आम लोगों को इस बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी.
क्या है माइथोस और यह क्यों अलग है?
माइथोस एक बेहद आधुनिक और शक्तिशाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सॉफ्टवेयर है. इसका असली काम कंप्यूटर और इंटरनेट नेटवर्क की उन कमजोरियों को ढूंढना है, जिनका फायदा उठाकर हैकर्स चोरी या हमला कर सकते हैं. यह सिस्टम किसी भी आम वायरस से कहीं ज्यादा तेजी से काम करता है.
यह तकनीक जितनी अच्छी है, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है. अगर यह गलत हाथों में चली जाए, तो हैकर्स इसके जरिए बैंकों के सुरक्षित सिस्टम में बहुत आसानी से सेंध लगा सकते हैं. इसी खतरे को देखते हुए, इसे बनाने वाली कंपनी ने इसे आम जनता के इस्तेमाल के लिए जारी नहीं किया है. इसे पूरी तरह से गुप्त और सुरक्षित रखा गया है.
बैंकों को क्या करना होगा?
आरबीआई के इस अलर्ट के बाद अब देश के सभी सरकारी, प्राइवेट बैंकों और फाइनेंस कंपनियों को अपने कंप्यूटर सिस्टम को तुरंत अपडेट करना होगा. बैंकों को अपने सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर में सुधार करने को कहा गया है ताकि माइथोस जैसा कोई भी एआई सॉफ्टवेयर उनके सिस्टम को हैक न कर सके. आरबीआई समय-समय पर बैंकों की सुरक्षा की जांच करता रहेगा ताकि ग्राहकों का डेटा और पैसा दोनों पूरी तरह सुरक्षित रहें.
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