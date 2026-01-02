भारतीय बैंकिंग सेक्टर 10 साल में सबसे मजबूत, एनपीए 2027 तक 1.9% तक गिरने की उम्मीद: FSR रिपोर्ट
बैंकों और एनबीएफसी की सेहत पर आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट (FSR) रिपोर्ट का पूरा सार यहां पढ़ें...
Published : January 2, 2026 at 1:09 PM IST|
Updated : January 2, 2026 at 1:19 PM IST
हैदराबाद: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 31 दिसंबर 2025 को दिसंबर 2025 की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट (FSR) जारी की, जिसमें भारतीय बैंकिंग सेक्टर और वित्तीय प्रणाली की मजबूती को उजागर किया गया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक अनिश्चितताओं और चुनौतियों के बावजूद मजबूती के साथ बढ़ रही है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में "तनाव के संकेत" भी दिखाई दे रहे हैं.
वैश्विक परिदृश्य
रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक अर्थव्यवस्था ने फिस्कल उपायों, अग्रिम व्यापार और AI-संबंधित निवेश के कारण मजबूती दिखाई है. हालांकि, उच्च सार्वजनिक ऋण, बाजार में संभावित असंगत सुधार और अन्य अनिश्चितताएं अभी भी जोखिम बने हुए हैं. वैश्विक वित्तीय बाजार सतही रूप से मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन जोखिमपूर्ण संपत्तियों में तेजी, नॉन-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं की बढ़ती भूमिका और स्टेबलकॉइन की वृद्धि जैसी चुनौतियों ने वैश्विक वित्तीय प्रणाली को संवेदनशील बना दिया है.
भारतीय अर्थव्यवस्था
भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत घरेलू मांग, नियंत्रित मुद्रास्फीति और सतर्क मैक्रोइकॉनॉमिक नीतियों की वजह से निरंतर बढ़ रही है. Q1 FY 2025-26 में वास्तविक GDP वृद्धि 7.8% रही, जबकि Q2 में यह छह-तिमाही उच्च स्तर 8.2% तक पहुंच गई. इस वृद्धि में निजी खपत, सार्वजनिक पूंजीगत व्यय, ऊपर सामान्य मानसून और डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) का विस्तार मुख्य भूमिका निभा रहे हैं.
बैंकिंग सेक्टर की स्थिति
नियोजित वाणिज्यिक बैंक (SCBs) की स्थिति मजबूत बनी हुई है. सितंबर 2025 तक ग्रॉस एनपीए (GNPA) 2.1% तक गिर गया, और मार्च 2027 तक यह 1.9% तक घटने का अनुमान है. बैंक मजबूत पूंजी और तरलता बफर के साथ उच्च लाभप्रदता बनाए हुए हैं. CRAR 17.1% तक मजबूत है. हालांकि, RBI ने चेताया है कि "गंभीर झटके" की स्थिति में GNPA 4.2% तक बढ़ सकता है और छह बैंक न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं से नीचे जा सकते हैं.
असुरक्षित ऋण पर चेतावनी
रिपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी असुरक्षित रिटेल लोन (जैसे पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड) के तेज़ विस्तार को लेकर दी गई है. अब 53.1% रिटेल लोन स्लिपेज इसी श्रेणी से आ रही है. निजी क्षेत्र के बैंकों में यह आंकड़ा लगभग 76% है. साथ ही, फिनटेक कंपनियों के माध्यम से ऋण 36.1% बढ़ा है, जिसमें ऐसे उधारकर्ताओं की संख्या अधिक है जिन्होंने पांच या अधिक ऋणदाता से असुरक्षित लोन लिया है.
डिजिटल मुद्रा और स्थिरकॉइन
RBI ने डिजिटल मुद्रा के क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया है. रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि विदेशी-निर्धारित स्थिरकॉइन के व्यापक उपयोग से भारत की मौद्रिक संप्रभुता प्रभावित हो सकती है. केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि ई-रुपया (CBDC) को अंतिम निपटान संपत्ति बनाए रखना आवश्यक है ताकि वित्तीय नवाचार स्थिरता और राष्ट्रीय आर्थिक नियंत्रण के जोखिम पर न आए.
RBI की FSR 2025 दिखाती है कि भारतीय वित्तीय प्रणाली मजबूत और लचीली बनी हुई है. बैंकिंग सेक्टर 10 साल में सबसे मजबूत स्थिति में है और आने वाले वर्षों में एनपीए में गिरावट की उम्मीद है. हालांकि, असुरक्षित ऋण और डिजिटल संपत्तियों से जुड़े जोखिमों पर सतर्कता आवश्यक है.
