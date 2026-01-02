ETV Bharat / business

भारतीय बैंकिंग सेक्टर 10 साल में सबसे मजबूत, एनपीए 2027 तक 1.9% तक गिरने की उम्मीद: FSR रिपोर्ट

हैदराबाद: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 31 दिसंबर 2025 को दिसंबर 2025 की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट (FSR) जारी की, जिसमें भारतीय बैंकिंग सेक्टर और वित्तीय प्रणाली की मजबूती को उजागर किया गया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक अनिश्चितताओं और चुनौतियों के बावजूद मजबूती के साथ बढ़ रही है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में "तनाव के संकेत" भी दिखाई दे रहे हैं.

वैश्विक परिदृश्य

रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक अर्थव्यवस्था ने फिस्कल उपायों, अग्रिम व्यापार और AI-संबंधित निवेश के कारण मजबूती दिखाई है. हालांकि, उच्च सार्वजनिक ऋण, बाजार में संभावित असंगत सुधार और अन्य अनिश्चितताएं अभी भी जोखिम बने हुए हैं. वैश्विक वित्तीय बाजार सतही रूप से मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन जोखिमपूर्ण संपत्तियों में तेजी, नॉन-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं की बढ़ती भूमिका और स्टेबलकॉइन की वृद्धि जैसी चुनौतियों ने वैश्विक वित्तीय प्रणाली को संवेदनशील बना दिया है.

भारतीय अर्थव्यवस्था

भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत घरेलू मांग, नियंत्रित मुद्रास्फीति और सतर्क मैक्रोइकॉनॉमिक नीतियों की वजह से निरंतर बढ़ रही है. Q1 FY 2025-26 में वास्तविक GDP वृद्धि 7.8% रही, जबकि Q2 में यह छह-तिमाही उच्च स्तर 8.2% तक पहुंच गई. इस वृद्धि में निजी खपत, सार्वजनिक पूंजीगत व्यय, ऊपर सामान्य मानसून और डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) का विस्तार मुख्य भूमिका निभा रहे हैं.

बैंकिंग सेक्टर की स्थिति

नियोजित वाणिज्यिक बैंक (SCBs) की स्थिति मजबूत बनी हुई है. सितंबर 2025 तक ग्रॉस एनपीए (GNPA) 2.1% तक गिर गया, और मार्च 2027 तक यह 1.9% तक घटने का अनुमान है. बैंक मजबूत पूंजी और तरलता बफर के साथ उच्च लाभप्रदता बनाए हुए हैं. CRAR 17.1% तक मजबूत है. हालांकि, RBI ने चेताया है कि "गंभीर झटके" की स्थिति में GNPA 4.2% तक बढ़ सकता है और छह बैंक न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं से नीचे जा सकते हैं.