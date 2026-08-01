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RBI की स्वैप सुविधा को मिला जोरदार समर्थन, 40.82 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा प्रवाह दर्ज

आरबीआई की रियायती स्वैप सुविधा ने 31 जुलाई तक 40.82 अरब डॉलर जुटाए, जिसमें FCNR(B) जमा का हिस्सा 36.73 अरब डॉलर रहा.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 1, 2026 at 3:38 PM IST

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मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से विदेशी मुद्रा प्रवाह बढ़ाने के लिए शुरू की गई रियायती स्वैप सुविधा को बड़ी सफलता मिली है. केंद्रीय बैंक के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 31 जुलाई 2026 तक इस योजना के तहत कुल 40.82 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा प्रवाह दर्ज किया गया है. इसमें सबसे अधिक योगदान फॉरेन करेंसी नॉन-रेसीडेंट (बैंक) यानी एफसीएनआर(बी) जमा का रहा है.

आरबीआई ने बताया कि इस विशेष सुविधा का उद्देश्य देश के विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करना और घरेलू वित्तीय प्रणाली में विदेशी मुद्रा की उपलब्धता बढ़ाना है. वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों में अनिश्चितता के बीच विदेशी मुद्रा प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया था.

36.73 अरब डॉलर एफसीएनआर(बी) जमा से जुटाए गए
केंद्रीय बैंक के अनुसार, अधिकृत डीलर बैंकों से प्राप्त आंकड़ों में सामने आया है कि इस योजना के तहत जुटाई गई कुल राशि में से 36.73 अरब डॉलर केवल एफसीएनआर(बी) जमा के माध्यम से आए हैं. यह कुल विदेशी मुद्रा प्रवाह का सबसे बड़ा हिस्सा है.

इसके अलावा, ओवरसीज फॉरेन करेंसी बॉरोइंग्स (ओएफसीबी) के जरिए 2.58 अरब डॉलर और एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरोइंग्स के माध्यम से 1.52 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा जुटाई गई है. इन तीनों माध्यमों से कुल प्रवाह 40.82 अरब डॉलर तक पहुंच गया है.

जून में शुरू हुई थी विशेष स्वैप सुविधा
आरबीआई ने 5 जून 2026 को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में एफसीएनआर(बी) जमा, ओएफसीबी और ईसीबी के जरिए विदेशी मुद्रा जुटाने की योजना की घोषणा की थी. यह सुविधा 8 जून 2026 से लागू हुई थी.

केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि नई एफसीएनआर(बी) जमा के लिए रियायती स्वैप सुविधा 30 सितंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी. वहीं, ओएफसीबी और ईसीबी के लिए यह सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक जारी रहेगी.

विदेशी मुद्रा भंडार को मिलेगी मजबूती
आरबीआई का मानना है कि यह पहल भारत की बाहरी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी. विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी से रुपये की स्थिरता को समर्थन मिल सकता है और आयात भुगतान समेत अन्य बाहरी दायित्वों के प्रबंधन में सहायता मिलेगी.

विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक बाजारों में जारी उतार-चढ़ाव के बीच विदेशी मुद्रा का अतिरिक्त प्रवाह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है. आरबीआई की यह पहल वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और देश की विदेशी मुद्रा स्थिति को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.

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