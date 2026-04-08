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RBI का बड़ा ऐलान: FY26 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7.6% किया, जानें आपकी जेब पर क्या होगा असर

आरबीआई ने FY26 के लिए जीडीपी विकास अनुमान बढ़ाकर 7.6% किया, जबकि FY27 के लिए 6.9% का लक्ष्य और महंगाई 4.6% रहने का अनुमान जताया.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 8, 2026 at 12:09 PM IST

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Updated : April 8, 2026 at 12:16 PM IST

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नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को संशोधित कर 7.6 प्रतिशत कर दिया है. 8 अप्रैल 2026 को हुई मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के बाद गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इसकी घोषणा की. हालांकि, अगले वित्त वर्ष (FY27) के लिए विकास दर के 6.9 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है, जो वैश्विक चुनौतियों के कारण थोड़ी धीमी मानी जा रही है.

विकास के मुख्य चालक और FY26 का प्रदर्शन
आरबीआई गवर्नर के अनुसार, चालू वित्त वर्ष (FY26) में 7.6% की वृद्धि दर का मुख्य कारण सेवा क्षेत्र में जारी मजबूती, विनिर्माण का विस्तार और घरेलू मांग में आया उछाल है. दिसंबर तिमाही में जीडीपी विकास दर 7.8% दर्ज की गई थी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की जुझारू क्षमता को दर्शाती है. गवर्नर ने यह भी स्पष्ट किया कि निजी निवेश में सुधार जारी रहने की उम्मीद है क्योंकि औद्योगिक इकाइयों में 'क्षमता उपयोग' उच्च स्तर पर बना हुआ है.

FY27 के लिए चुनौतियां और अनुमान
वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) के लिए आरबीआई ने 6.9% की वृद्धि का अनुमान लगाया है. इसमें तिमाही आधार पर संशोधन इस प्रकार है:

  • Q1 FY27: 6.8% (पहले 6.9% का अनुमान था)
  • Q2 FY27: 6.7% (पहले 7.0% का अनुमान था)

इस मामूली गिरावट का मुख्य कारण ईरान युद्ध और वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव को बताया गया है. गवर्नर मल्होत्रा ने चेतावनी दी कि वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की कीमतों में उछाल और सप्लाई चेन में व्यवधान से महंगाई का खतरा बढ़ सकता है, जिससे विकास की गति पर दबाव पड़ेगा.

महंगाई और विदेशी मुद्रा भंडार
आरबीआई ने वित्त वर्ष 2027 के लिए CPI मुद्रास्फीति का अनुमान 4.6 प्रतिशत रखा है. तीसरी तिमाही (Q3) में महंगाई दर 5.2% तक जा सकती है, जबकि पहली तिमाही (Q1) में इसके 4% रहने की उम्मीद है. राहत की बात यह है कि निकट भविष्य में खाद्य कीमतों का परिदृश्य स्थिर बना हुआ है.

भारत की बाहरी अर्थव्यवस्था भी मजबूत स्थिति में है. 3 अप्रैल 2026 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $697.1 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर था. साथ ही, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में भी सुधार देखा गया है, जिससे भारत 'ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स' के लिए एक आकर्षक गंतव्य बना हुआ है.

आरबीआई का यह कदम संतुलित है. एक तरफ जहाँ घरेलू मोर्चे पर मजबूती है, वहीं वैश्विक अनिश्चितताओं के प्रति सावधानी बरती जा रही है.

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Last Updated : April 8, 2026 at 12:16 PM IST

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