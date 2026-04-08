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RBI का बड़ा ऐलान: FY26 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7.6% किया, जानें आपकी जेब पर क्या होगा असर

सांकेतिक फोटो ( ians )

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को संशोधित कर 7.6 प्रतिशत कर दिया है. 8 अप्रैल 2026 को हुई मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के बाद गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इसकी घोषणा की. हालांकि, अगले वित्त वर्ष (FY27) के लिए विकास दर के 6.9 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है, जो वैश्विक चुनौतियों के कारण थोड़ी धीमी मानी जा रही है. विकास के मुख्य चालक और FY26 का प्रदर्शन

आरबीआई गवर्नर के अनुसार, चालू वित्त वर्ष (FY26) में 7.6% की वृद्धि दर का मुख्य कारण सेवा क्षेत्र में जारी मजबूती, विनिर्माण का विस्तार और घरेलू मांग में आया उछाल है. दिसंबर तिमाही में जीडीपी विकास दर 7.8% दर्ज की गई थी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की जुझारू क्षमता को दर्शाती है. गवर्नर ने यह भी स्पष्ट किया कि निजी निवेश में सुधार जारी रहने की उम्मीद है क्योंकि औद्योगिक इकाइयों में 'क्षमता उपयोग' उच्च स्तर पर बना हुआ है. FY27 के लिए चुनौतियां और अनुमान

वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) के लिए आरबीआई ने 6.9% की वृद्धि का अनुमान लगाया है. इसमें तिमाही आधार पर संशोधन इस प्रकार है: