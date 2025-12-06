अब Loan लेना होगा आसान, क्रेडिट स्कोर हर 7 दिन में होगा अपडेट
RBI ने क्रेडिट रिपोर्टिंग में बदलाव किया, बैंकों को साप्ताहिक आधार पर अपडेट करना होगा, जिससे लोन प्रोसेसिंग और जोखिम मूल्यांकन बेहतर होगा.
Published : December 6, 2025
Updated : December 6, 2025
नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने क्रेडिट रिपोर्टिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव करते हुए बैंकों को अब साप्ताहिक आधार पर क्रेडिट जानकारी अपडेट करने का आदेश दिया है. यह फैसला लोन लेने वालों के लिए राहत लेकर आया है क्योंकि अब उनके क्रेडिट स्कोर और रिपोर्ट अधिक सटीक और समय पर अपडेट होंगे, जिससे लोन आवेदन प्रक्रिया और जोखिम मूल्यांकन (Risk Assessment) बेहतर और तेज होगा.
RBI ने अपने बयान में कहा कि लोन मंजूरी और मूल्यांकन प्रक्रिया में क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (CIR) पर बढ़ती निर्भरता को देखते हुए यह कदम उठाना जरूरी था. इससे बैंकों और क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियों (CICs) को अद्यतन और भरोसेमंद डेटा मिल सकेगा.
पहले बैंक अपनी क्रेडिट रिपोर्टिंग को मासिक आधार पर अपडेट करते थे. इसके बाद 8 अगस्त 2024 से इसे पंद्रह दिन में एक बार अपडेट करने का नियम लागू हुआ. अब RBI ने इसे और अधिक सख्त करते हुए साप्ताहिक आधार पर रिपोर्टिंग अनिवार्य कर दी है.
साप्ताहिक रिपोर्टिंग का तरीका
- बैंक हर महीने की 9, 16, 23 तारीख और महीने के अंतिम दिन क्रेडिट जानकारी CICs को भेजेंगे.
- महीने के अंतिम दिन की पूरी क्रेडिट जानकारी (फुल फाइल) अगले महीने की 5 तारीख तक CICs को उपलब्ध करानी होगी.
- फुल फाइल में बैंक के सभी सक्रिय लोन अकाउंट्स और वे खाते शामिल होंगे, जो रिपोर्टिंग अवधि के बाद समाप्त हो गए हैं.
- अन्य तारीखों (9, 16, 23) की रिपोर्टिंग में बैंक केवल इन्क्रिमेंटल अकाउंट्स यानी नए या अपडेट हुए लोन रिकॉर्ड भेजेंगे. यह डेटा संबंधित तारीख से चार दिन के भीतर CICs को जमा करना होगा.
RBI का कहना है कि इस बदलाव से क्रेडिट रिपोर्टिंग की सटीकता और समयबद्धता बढ़ेगी. इसका सकारात्मक असर लोन प्रोसेसिंग पर पड़ेगा और बैंक ग्राहकों के क्रेडिट स्कोर के आधार पर बेहतर निर्णय ले सकेंगे.
विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम न केवल बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाएगा, बल्कि ग्राहकों को भी तेज और आसान लोन सुविधा देगा. इससे देश में स्मार्ट बैंकिंग और डिजिटल वित्तीय प्रणाली को मजबूती मिलेगी.
सारांश में, RBI की यह पहल लोन लेने वालों के लिए राहत और बैंकिंग प्रक्रिया में सुधार का संकेत है. अब ग्राहक अपने क्रेडिट स्कोर और लोन प्रक्रिया में तेजी और भरोसेमंद अपडेट की उम्मीद कर सकते हैं.
