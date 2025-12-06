ETV Bharat / business

अब Loan लेना होगा आसान, क्रेडिट स्कोर हर 7 दिन में होगा अपडेट

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने क्रेडिट रिपोर्टिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव करते हुए बैंकों को अब साप्ताहिक आधार पर क्रेडिट जानकारी अपडेट करने का आदेश दिया है. यह फैसला लोन लेने वालों के लिए राहत लेकर आया है क्योंकि अब उनके क्रेडिट स्कोर और रिपोर्ट अधिक सटीक और समय पर अपडेट होंगे, जिससे लोन आवेदन प्रक्रिया और जोखिम मूल्यांकन (Risk Assessment) बेहतर और तेज होगा.

RBI ने अपने बयान में कहा कि लोन मंजूरी और मूल्यांकन प्रक्रिया में क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (CIR) पर बढ़ती निर्भरता को देखते हुए यह कदम उठाना जरूरी था. इससे बैंकों और क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियों (CICs) को अद्यतन और भरोसेमंद डेटा मिल सकेगा.

पहले बैंक अपनी क्रेडिट रिपोर्टिंग को मासिक आधार पर अपडेट करते थे. इसके बाद 8 अगस्त 2024 से इसे पंद्रह दिन में एक बार अपडेट करने का नियम लागू हुआ. अब RBI ने इसे और अधिक सख्त करते हुए साप्ताहिक आधार पर रिपोर्टिंग अनिवार्य कर दी है.

साप्ताहिक रिपोर्टिंग का तरीका