1 जनवरी से Digital Banking में होगा बड़ा बदलाव, RBI ने जारी की गाइडलाइन

सात नई मास्टर डायरेक्शन्स जारी RBI ने हाल ही में 7 नई मास्टर डायरेक्शन्स जारी की हैं, जो डिजिटल बैंकिंग चैनल्स के ऑथराइजेशन और संचालन से संबंधित हैं. इन निर्देशों का उद्देश्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए नियमों को सरल बनाना, ग्राहकों को अधिक पारदर्शिता देना और डिजिटल लेन-देन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डिजिटल बैंकिंग को और सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है. नए नियम 1 जनवरी से लागू होंगे और इसके तहत ऑनलाइन लेन-देन और डिजिटल बैंकिंग चैनल्स में कई अहम बदलाव देखने को मिलेंगे. विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम डिजिटल इंडिया के विजन को मजबूती देने के साथ-साथ आम ग्राहकों के लिए डिजिटल पेमेंट को आसान और भरोसेमंद बनाएगा.

244 मास्टर डायरेक्शन्स का एकीकरण

RBI ने कुल 244 मास्टर डायरेक्शन्स को एक जगह समेटकर एक सहज और सरल अनुपालन ढांचा तैयार किया है. इससे बैंकों और रेगुलेटेड वित्तीय संस्थाओं के लिए नियमों का पालन करना आसान हो जाएगा. बैंक अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर नियमों के पालन में स्पष्टता और पारदर्शिता सुनिश्चित कर सकेंगे.

ग्राहकों को मिलेगा सबसे बड़ा फायदा

विशेषज्ञों के अनुसार, इन बदलावों का सबसे बड़ा लाभ ग्राहकों को होगा. डिजिटल ट्रांजैक्शन के दौरान अब उन्हें अधिक सुरक्षा, पारदर्शिता और भरोसा मिलेगा. नियम स्पष्ट होने से ग्राहक बिना किसी डर के ऑनलाइन पेमेंट कर सकेंगे.

साथ ही, बैंकों के लिए भी नियमों का पालन करना सरल होगा, जिससे वे अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को बेहतर तरीके से संचालित कर पाएंगे. RBI का कहना है कि यह कदम Ease of Doing Business को बढ़ावा देगा और डिजिटल बैंकिंग को और मजबूत बनाएगा.

ग्रामीण इलाकों में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा

बैंकिंग विशेषज्ञों का मानना है कि यह नई गाइडलाइन ग्रामीण इलाकों में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने में मदद करेगी. धीरे-धीरे लोग ऑनलाइन पेमेंट्स अपनाते जा रहे हैं, और सुरक्षित नियमों के होने से उनमें भरोसा बढ़ेगा. आज के समय में मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग आम लोगों की जीवनशैली का हिस्सा बन गई हैं. ऐसे में नियमों का स्पष्ट और सुरक्षित होना डिजिटल लेन-देन को और लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाएगा.

