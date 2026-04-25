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Paytm का स्पष्टीकरण, ऐप, UPI और साउंडबॉक्स सेवाएं पहले की तरह रहेंगी जारी

RBI ने नियमों के उल्लंघन के कारण पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द किया,हालांकि पेटीएम ऐप, UPI और डिजिटल सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी.

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आरबीआई ने रद्द किया पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 25, 2026 at 11:52 AM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: भारतीय फिनटेक दिग्गज 'वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड' (Paytm) ने स्पष्ट किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) के खिलाफ की गई हालिया कार्रवाई का कंपनी की मुख्य सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा. कंपनी ने भरोसा दिलाया है कि पेटीएम ऐप, UPI, QR कोड, साउंडबॉक्स और पेमेंट गेटवे जैसी तमाम सुविधाएं पहले की तरह बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगी.

RBI की कार्रवाई और उसका प्रभाव
भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों के उल्लंघन और परिचालन संबंधी चिंताओं के कारण 24 अप्रैल, 2026 को पेटीएम पेमेंट्स बैंक (PPBL) का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया था. यह फैसला 24 अप्रैल की शाम से ही प्रभावी हो गया है. हालांकि, पेटीएम ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई केवल पेमेंट्स बैंक तक सीमित है और मूल कंपनी (One 97 Communications) के अन्य व्यवसायों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा.

कौन सी सेवाएं चलती रहेंगी?
पेटीएम ने अपने करोड़ों उपयोगकर्ताओं और मर्चेंट पार्टनर्स को आश्वासन दिया है कि

पेटीएम ऐप और UPI: डिजिटल भुगतान के लिए ऐप और UPI सेवाएं पूरी तरह चालू रहेंगी.

पेटीएम QR और साउंडबॉक्स: दुकानों पर लगे QR कोड और साउंडबॉक्स पहले की तरह भुगतान स्वीकार करते रहेंगे.

पेटीएम मनी और गोल्ड: निवेश से जुड़ी सेवाएं जैसे पेटीएम मनी और गोल्ड पूरी तरह सुरक्षित हैं और सामान्य रूप से काम कर रही हैं.

पेमेंट गेटवे और कार्ड मशीन: व्यापारियों के लिए पेमेंट गेटवे और कार्ड मशीन की सेवाएं भी निर्बाध रूप से जारी रहेंगी.

कंपनी का पक्ष और वित्तीय स्थिति
कंपनी ने स्पष्ट किया है कि उसका PPBL के साथ अब कोई भौतिक व्यावसायिक समझौता या साझेदारी नहीं है. पेटीएम के अनुसार, वह मार्च 2024 में ही पेमेंट्स बैंक से अपनी निर्भरता खत्म कर चुका था. साथ ही, कंपनी ने कहा कि PPBL एक स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करती है और पेटीएम के प्रबंधन या बोर्ड का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है.

वित्तीय प्रभाव पर बात करते हुए पेटीएम ने बताया कि इस कार्रवाई का कंपनी पर कोई सीधा वित्तीय असर नहीं होगा, क्योंकि वह 31 मार्च 2024 को ही PPBL में अपने निवेश का निपटारा (impairment) कर चुकी थी. कंपनी ने अपने निवेशकों और ग्राहकों से अपील की है कि वे RBI की इस कार्रवाई को केवल PPBL के संदर्भ में देखें, न कि लिस्टेड कंपनी के रूप में.

इस स्पष्टीकरण से उन लाखों यूजर्स को बड़ी राहत मिली है जो ऐप के बंद होने या सेवाओं में बाधा आने की आशंका जता रहे थे.

यह भी पढ़ें- बड़ी कार्रवाई: आरबीआई ने Paytm पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द किया; बैंकिंग गतिविधियों पर तुरंत रोक

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