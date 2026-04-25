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Paytm का स्पष्टीकरण, ऐप, UPI और साउंडबॉक्स सेवाएं पहले की तरह रहेंगी जारी

आरबीआई ने रद्द किया पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस ( ians )

नई दिल्ली: भारतीय फिनटेक दिग्गज 'वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड' (Paytm) ने स्पष्ट किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) के खिलाफ की गई हालिया कार्रवाई का कंपनी की मुख्य सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा. कंपनी ने भरोसा दिलाया है कि पेटीएम ऐप, UPI, QR कोड, साउंडबॉक्स और पेमेंट गेटवे जैसी तमाम सुविधाएं पहले की तरह बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगी.

RBI की कार्रवाई और उसका प्रभाव

भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों के उल्लंघन और परिचालन संबंधी चिंताओं के कारण 24 अप्रैल, 2026 को पेटीएम पेमेंट्स बैंक (PPBL) का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया था. यह फैसला 24 अप्रैल की शाम से ही प्रभावी हो गया है. हालांकि, पेटीएम ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई केवल पेमेंट्स बैंक तक सीमित है और मूल कंपनी (One 97 Communications) के अन्य व्यवसायों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा.

कौन सी सेवाएं चलती रहेंगी?

पेटीएम ने अपने करोड़ों उपयोगकर्ताओं और मर्चेंट पार्टनर्स को आश्वासन दिया है कि

पेटीएम ऐप और UPI: डिजिटल भुगतान के लिए ऐप और UPI सेवाएं पूरी तरह चालू रहेंगी.

पेटीएम QR और साउंडबॉक्स: दुकानों पर लगे QR कोड और साउंडबॉक्स पहले की तरह भुगतान स्वीकार करते रहेंगे.

पेटीएम मनी और गोल्ड: निवेश से जुड़ी सेवाएं जैसे पेटीएम मनी और गोल्ड पूरी तरह सुरक्षित हैं और सामान्य रूप से काम कर रही हैं.