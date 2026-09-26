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मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था के दम पर वैश्विक संकटों से मजबूती से लड़ रहा है भारत: RBI बुलेटिन

भू-राजनीतिक तनाव और बढ़ते बॉन्ड यील्ड के कारण निवेशकों की धारणा प्रभावित होने से अगस्त-सितंबर में भारतीय शेयर बाजार सुस्त रहे.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 26, 2026 at 9:44 AM IST

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मुंबई: वैश्विक स्तर पर जारी उथल-पुथल और तनाव के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक राहत भरी खबर आई है. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के ताजा बुलेटिन में प्रकाशित 'स्टेट ऑफ द इकोनॉमी' लेख के अनुसार, भारत के वित्तीय और बाहरी क्षेत्र घरेलू अर्थव्यवस्था की मजबूती के कारण बेहद सुरक्षित और सुदृढ़ स्थिति में हैं. हालांकि, रिज़र्व बैंक ने चेतावनी भी दी है कि पश्चिम एशिया में बढ़ता भू-राजनीतिक तनाव और मौसम की अनिश्चितताएं आने वाले समय में देश के लिए बड़ी चुनौतियां बन सकती हैं.

वैश्विक तनाव और कच्चे तेल का बढ़ता खतरा
सितंबर महीने में पश्चिम एशिया में संघर्ष तेज होने के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है. आरबीआई बुलेटिन के अनुसार, तेल महंगा होने से दुनिया भर की सप्लाई चेन बाधित होने का खतरा बढ़ गया है. इससे भारत के भीतर भी महंगाई का दबाव दोबारा बढ़ने की आशंका पैदा हो गई है. इसके अलावा, दुनिया की बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं में सरकारी बॉन्ड की यील्ड बढ़ने से उनके सरकारी खजाने पर दबाव देखा जा रहा है, जिसका थोड़ा-बहुत असर वैश्विक बाजारों पर भी पड़ रहा है.

मुश्किलों के बावजूद विकास दर मजबूत
इन तमाम अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों के बावजूद, वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (Q1) में भारतीय अर्थव्यवस्था ने शानदार सकल घरेलू उत्पाद (GDP) विकास दर दर्ज की है. लेख में स्पष्ट किया गया है कि देश का वास्तविक आर्थिक आधार इतना मजबूत है कि वह बाहरी झटकों को आसानी से झेल रहा है. अगस्त और सितंबर के दौरान देश के शेयर बाजारों में सुस्ती जरूर देखी गई, क्योंकि वैश्विक तनाव और बढ़ते बॉन्ड यील्ड के कारण निवेशकों ने फूंक-फूंक कर कदम रखा. इसके चलते सितंबर में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) ने भारतीय बाजार से पैसे निकाले, जबकि अगस्त में उन्होंने जमकर निवेश किया था.

विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर
भारत के लिए सबसे बड़ी मजबूती इसका विदेशी मुद्रा भंडार है. जून में सरकार और आरबीआई द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों के कारण देश का विदेशी मुद्रा भंडार 18 सितंबर 2026 तक बढ़कर 765.9 अरब अमेरिकी डॉलर (USD 765.9 Billion) के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है. इसके साथ ही, जुलाई महीने में देश में आने वाला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Net FDI) पिछले पांच वर्षों में किसी भी एक महीने के मुकाबले सबसे ऊंचे स्तर पर रहा. अप्रवासी भारतीयों (NRI) द्वारा बैंकों में जमा की जाने वाली रकम में भी भारी बढ़ोतरी देखी गई है. सेवाओं के निर्यात और विदेशों से आने वाले रेमिटेंस (प्रवासियों द्वारा भेजा गया धन) के दम पर भारत का चालू खाता घाटा भी पूरी तरह नियंत्रण में है.

बैंकिंग सेक्टर और बाजार में लिक्विडिटी
देश के बैंकिंग सिस्टम में नकदी की कोई कमी नहीं है. अगस्त और सितंबर के शुरुआती हफ्तों में बैंकों के पास पर्याप्त सरप्लस पैसा उपलब्ध रहा. इसका मुख्य कारण यह था कि बैंकों ने आरबीआई की विशेष विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा का भरपूर लाभ उठाया. हालांकि, सितंबर के आखिरी दिनों में एडवांस टैक्स के भुगतान के कारण बैंकों से पैसा बाहर निकला, जिससे नकदी थोड़ी संतुलित हुई. अच्छी बात यह है कि देश में बैंकों के पास जमा होने वाले पैसे की रफ्तार तेज हुई है और बाजार में लोन की मांग भी अपनी मजबूत गति बनाए हुए है.

खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेजी का रुख
राहत की खबरों के बीच आम आदमी की जेब के लिए एक चिंताजनक पहलू भी सामने आया है. सितंबर के आंकड़ों के अनुसार, खाने-पीने की चीजों के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है. अनाज की बात करें तो चावल और गेहूं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, हालांकि चावल की कीमतों के बढ़ने की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है. दालों (चना, तुअर और मूंग) और खाद्य तेलों (खासकर सरसों और पाम ऑयल) के दाम पिछले महीने के मुकाबले बढ़े हैं. सब्जियों में प्याज की कीमतों में तेज उछाल आया है, जबकि टमाटर दो महीने की राहत के बाद फिर से थोड़ा महंगा हुआ है. हालांकि, आलू की कीमतों में इस दौरान गिरावट दर्ज की गई है.

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