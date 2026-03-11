ETV Bharat / business

बैंकों से जुड़ी बड़ी खबर, RBI ने बदले डिविडेंड के नियम, अब बैंक आसानी से बांट सकेंगे मुनाफा

आरबीआई ने बैंकों के लिए डिविडेंड के नए नियम जारी किए; अब मुनाफे से 100% के बजाय केवल 50% नेट एनपीए घटाना होगा.

सांकेतिक फोटो (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 11, 2026 at 9:53 AM IST

Updated : March 11, 2026 at 10:32 AM IST

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों के लिए डिविडेंड (लाभांश) घोषित करने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. मंगलवार को जारी इन नए दिशा-निर्देशों का उद्देश्य बैंकों की वित्तीय स्थिति को और अधिक पारदर्शी बनाना और निवेशकों को सही लाभ दिलाना है. यह नया ढांचा वित्तीय वर्ष 2026-27 से प्रभावी होगा.

क्या है मुख्य बदलाव?
सबसे बड़ा बदलाव 'एडजस्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स' (PAT) की गणना करने के तरीके में किया गया है. बैंक जब भी अपने शेयरधारकों को डिविडेंड देते हैं, तो उन्हें अपने मुनाफे की गणना कुछ नियमों के आधार पर करनी होती है.

शुरुआती ड्राफ्ट (प्रस्ताव) में आरबीआई ने कहा था कि बैंकों को अपने मुनाफे में से 100% नेट एनपीए (NPA) घटाना होगा. लेकिन बैंकों और अन्य हितधारकों से मिली प्रतिक्रिया के बाद, आरबीआई ने इसे नरम कर दिया है. अब फाइनल नियमों के अनुसार, बैंकों को अपने शुद्ध लाभ से केवल 50% नेट एनपीए घटाना होगा.

आरबीआई का मानना है कि 100% एनपीए घटाना बहुत ज्यादा सख्त हो जाता, क्योंकि यह मान लेना कि फंसे हुए कर्ज से कुछ भी वापस नहीं मिलेगा (जीरो रिकवरी), जमीनी हकीकत से अलग हो सकता है.

नियमों के दायरे में कौन से बैंक आएंगे?
ये नए नियम लगभग सभी बैंकिंग संस्थाओं पर लागू होंगे, जिनमें शामिल हैं:

  • कमर्शियल बैंक (व्यापारिक बैंक)
  • स्मॉल फाइनेंस बैंक
  • पेमेंट बैंक
  • लोकल एरिया बैंक
  • क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

कब से लागू होंगे नियम?
आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि ये संशोधित नियम FY 2026-27 से लागू होंगे. तब तक यानी वित्तीय वर्ष 2025-26 तक, पुराने नियम ही प्रभावी रहेंगे. कुछ बैंकों ने इन नियमों को भविष्य में आने वाले 'एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस' (ECL) फ्रेमवर्क तक टालने की मांग की थी, लेकिन आरबीआई ने इसे खारिज कर दिया. केंद्रीय बैंक का कहना है कि दोनों विषय अलग-अलग हैं.

बोर्ड की जिम्मेदारी बढ़ी
आरबीआई ने निर्देश दिया है कि डिविडेंड देने का फैसला करते समय बैंकों के बोर्ड को केवल मुनाफे को ही नहीं देखना चाहिए. उन्हें ऑडिट रिपोर्ट, एसेट क्लासिफिकेशन में अंतर और बैंक की भविष्य की पूंजी जरूरतों पर भी ध्यान देना होगा. यही नियम 'अंतरिम डिविडेंड' पर भी लागू होंगे.

Last Updated : March 11, 2026 at 10:32 AM IST

RESERVE BANK OF INDIA
ADJUSTED PROFIT AFTER TAX
DIVIDEND DECLARATION BY BANKS
RBI DIVIDEND NORM

