बैंकों से जुड़ी बड़ी खबर, RBI ने बदले डिविडेंड के नियम, अब बैंक आसानी से बांट सकेंगे मुनाफा

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों के लिए डिविडेंड (लाभांश) घोषित करने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. मंगलवार को जारी इन नए दिशा-निर्देशों का उद्देश्य बैंकों की वित्तीय स्थिति को और अधिक पारदर्शी बनाना और निवेशकों को सही लाभ दिलाना है. यह नया ढांचा वित्तीय वर्ष 2026-27 से प्रभावी होगा.

क्या है मुख्य बदलाव?

सबसे बड़ा बदलाव 'एडजस्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स' (PAT) की गणना करने के तरीके में किया गया है. बैंक जब भी अपने शेयरधारकों को डिविडेंड देते हैं, तो उन्हें अपने मुनाफे की गणना कुछ नियमों के आधार पर करनी होती है.

शुरुआती ड्राफ्ट (प्रस्ताव) में आरबीआई ने कहा था कि बैंकों को अपने मुनाफे में से 100% नेट एनपीए (NPA) घटाना होगा. लेकिन बैंकों और अन्य हितधारकों से मिली प्रतिक्रिया के बाद, आरबीआई ने इसे नरम कर दिया है. अब फाइनल नियमों के अनुसार, बैंकों को अपने शुद्ध लाभ से केवल 50% नेट एनपीए घटाना होगा.

आरबीआई का मानना है कि 100% एनपीए घटाना बहुत ज्यादा सख्त हो जाता, क्योंकि यह मान लेना कि फंसे हुए कर्ज से कुछ भी वापस नहीं मिलेगा (जीरो रिकवरी), जमीनी हकीकत से अलग हो सकता है.