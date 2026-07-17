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RBI का बड़ा फैसला: कर्ज न चुकाने वाले डिफॉल्टर्स अब अपनी जब्त संपत्ति सस्ते में वापस नहीं खरीद पाएंगे

मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश की बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने और धोखाधड़ी रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. आरबीआई ने नए नियम (स्ट्रैस्ड एसेट्स डायरेक्शन 2026) जारी किए हैं. इसके तहत अब बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और एनबीएफसी (NBFCs) कर्ज न चुकाने वाले डिफॉल्टर्स या उनसे जुड़ी कंपनियों को उनकी जब्त की गई संपत्ति (जैसे जमीन, मकान या फैक्ट्रियां) वापस नहीं बेच सकेंगे.

यह नया नियम 1 अक्टूबर 2026 से पूरे देश में लागू हो जाएगा. जो संपत्तियां बैंकों के पास पहले से मौजूद हैं, उन्हें नियमों के दायरे में लाने के लिए 30 सितंबर 2027 तक का समय दिया गया है.

डिफॉल्टर्स के लिए रास्ता बंद

अक्सर देखा जाता था कि कुछ चालाक कारोबारी जानबूझकर बैंक का लोन नहीं चुकाते थे. जब बैंक उनकी संपत्ति जब्त कर लेता था, तो वे अपनी ही किसी अन्य फर्जी कंपनी या रिश्तेदारों के जरिए उसी संपत्ति को बहुत कम कीमत (डिस्काउंट) पर वापस खरीद लेते थे. इससे बैंकों को भारी नुकसान होता था. आरबीआई के इस फैसले से अब इस 'शॉर्टकट' पर पूरी तरह रोक लग जाएगी. नए नियमों के अनुसार, भले ही बाद में उस संपत्ति का स्टेटस बदल जाए, फिर भी डिफॉल्टर उसे कभी वापस नहीं खरीद पाएगा. 'जुड़े हुए लोगों' या रिश्तेदारों की पहचान इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट्सी कोड (IBC) 2016 के सख्त नियमों के आधार पर की जाएगी.

7 साल में बेचनी होगी संपत्ति

आरबीआई ने साफ किया है कि बैंकों का मुख्य काम प्रॉपर्टी का व्यापार करना नहीं है. इसलिए, किसी भी डिफॉल्टर से जब्त की गई अचल संपत्ति (जिसे तकनीकी भाषा में SNFA कहा जाता है) को बैंकों को अधिकतम 7 साल के भीतर बेचना होगा. बैंकों को यह बिक्री मुख्य रूप से 'सरफेसी एक्ट, 2002' के तहत सार्वजनिक नीलामी (पब्लिक ऑक्शन) के जरिए करनी होगी ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे.

अकाउंटिंग के कड़े नियम

बैंकों को अपनी बैलेंस शीट को साफ-सुथरा रखना होगा. इसके लिए कुछ खास गाइडलाइंस दी गई हैं: