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RBI ने तोड़ा रिकॉर्ड! सरकार की झोली में डाले ₹2.87 लाख करोड़, झूम उठेगा देश

मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के केंद्रीय निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को ₹2,86,588.46 करोड़ (लगभग ₹2.87 लाख करोड़) के अधिशेष (सरप्लस) हस्तांतरण को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय बैंक के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा लाभांश (डिविडेंड) भुगतान है. यह निर्णय मुंबई में आयोजित केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने की.

यह ऐतिहासिक वित्तीय हस्तांतरण ऐसे समय में आया है जब वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव, विशेष रूप से पश्चिम एशिया के संकट के कारण कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता बनी हुई है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह मेगा पेआउट केंद्र सरकार के लिए एक मजबूत राजकोषीय सहारा साबित होगा, जिससे बजटीय प्रबंधन और ईंधन-उर्वरक सब्सिडी के बढ़ते बोझ को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी.

आय में 26.42% की शानदार वृद्धि

आरबीआई द्वारा जारी वित्तीय विवरण के अनुसार, मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा परिचालन, विदेशी परिसंपत्तियों पर मिले ऊंचे रिटर्न और कुशल ट्रेजरी प्रबंधन के कारण बैंक की कमाई में जबरदस्त उछाल आया है. वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान केंद्रीय बैंक की सकल आय में 26.42 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वहीं, जोखिम प्रावधानों से पहले बैंक के खर्चों में भी 27.60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

जोखिम प्रावधानों और वैधानिक फंडों में ट्रांसफर से पहले आरबीआई की शुद्ध आय वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़कर ₹3,95,972.10 करोड़ हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष (FY25) में ₹3,13,455.77 करोड़ थी.