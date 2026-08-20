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LIC को मिली RBI से मंजूरी, HDFC बैंक में हिस्सेदारी बढ़ाकर 9.99% करेगा, शेयर बाजार में तेजी

RBI ने LIC को HDFC बैंक में हिस्सेदारी 9.99% तक बढ़ाने की मंजूरी दी, जिसके बाद दोनों कंपनियों के शेयर बढ़त के साथ बंद हुए.

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लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एक कार्यालय बोर्ड (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 20, 2026 at 11:34 AM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: भारतीय शेयर बाजार के लिए आज एक बड़ी और सकारात्मक खबर आई है. देश की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से एक बड़ा अप्रूवल मिल गया है. केंद्रीय बैंक ने LIC को निजी क्षेत्र के सबसे बड़े ऋणदाता, HDFC बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 9.99 प्रतिशत तक करने की आधिकारिक मंजूरी दे दी है. इस बड़ी खबर के आते ही आज शुरुआती कारोबार में दोनों दिग्गज कंपनियों के शेयरों में अच्छी बढ़त देखने को मिली.

RBI से मिली हिस्सेदारी बढ़ाने की मंजूरी
HDFC बैंक ने शेयर बाजारों को भेजी एक रेगुलेटरी फाइलिंग में इस बात की पुष्टि की है. बैंक ने बताया कि LIC ने हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए जो आवेदन दिया था, उसे RBI ने स्वीकार कर लिया है. इस मंजूरी के बाद अब LIC को HDFC बैंक की चुकता शेयर पूंजी या वोटिंग राइट्स का लगभग 10 फीसदी हिस्सा अपने पास रखने का कानूनी अधिकार मिल गया है.

LIC के लिए बढ़ी निवेश की सीमा
अगर मौजूदा आंकड़ों की बात करें, तो 14 अगस्त तक के रिकॉर्ड के मुताबिक, HDFC बैंक में LIC की हिस्सेदारी 4.11 प्रतिशत थी. इस नए फैसले से LIC को बैंक में अपना निवेश धीरे-धीरे और काफी हद तक बढ़ाने की बड़ी राहत मिल गई है. हालांकि, शेयर बाजार को दी गई जानकारी में यह भी साफ किया गया है कि इस मंजूरी का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि LIC तुरंत ही अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाकर 9.99 फीसदी कर देगी. बीमा कंपनी बाजार के हालातों को देखते हुए और RBI तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के सभी नियमों का पालन करते हुए समय-समय पर इस निवेश को बढ़ाएगी.

LIC शेयर 1% उछले
इस खबर के आते ही मुंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर दोनों कंपनियों के निवेशकों में भारी उत्साह देखा गया. शुरुआती कारोबार में LIC का शेयर करीब 1 प्रतिशत की बढ़त के साथ 417.40 रुपये पर ट्रेड करता नजर आया. आपको बता दें कि इस शेयर का 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर 468.30 रुपये और निचला स्तर 361 रुपये रहा है.

HDFC बैंक के शेयरों में भी तेजी
दूसरी ओर, HDFC बैंक के शेयरों में भी तेजी का रुख रहा. बैंक का शेयर 1.09 प्रतिशत उछलकर 728 रुपये पर पहुंच गया. HDFC बैंक के लिए यह खबर इसलिए भी अहम है क्योंकि बीते कुछ समय से यह शेयर अपने 52 हफ्तों के निचले स्तर (715.05 रुपये) के करीब कारोबार कर रहा था, जबकि इसका एक साल का उच्चतम स्तर 1,020.35 रुपये है. विशेषज्ञों का मानना है कि LIC जैसे बड़े संस्थागत निवेशक का भरोसा बढ़ने से HDFC बैंक के शेयरों को आने वाले दिनों में और मजबूती मिल सकती है.

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