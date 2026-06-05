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विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार और RBI ने उठाए कड़े कदम; नियमों में दी बड़ी ढील

आरबीआई ने विदेशी पूंजी बढ़ाने, रुपये को मजबूत करने और नियमों को आसान बनाने के लिए सरकारी बॉन्ड और एनआरआई निवेश में ढील दी है.

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आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 5, 2026 at 3:51 PM IST

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मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश में विदेशी पूंजी के प्रवाह को तेज करने और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर होते रुपये को संभालने के लिए कई बड़े कदमों की घोषणा की है. इस साल कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और इक्विटी बाजार से विदेशी निवेशकों द्वारा लगातार पैसा निकालने के कारण रुपये में करीब 6% से अधिक की गिरावट दर्ज की जा रही थी. वैश्विक बाजारों में जारी अस्थिरता के बीच देश के भुगतान संतुलन को मजबूत करने के लिए केंद्रीय बैंक और सरकार ने मिलकर यह रणनीतिक कदम उठाया है.

आरबीआई के इन बड़े फैसलों को इन प्रमुख बिंदुओं में समझा जा सकता है.

1. सरकारी बॉन्ड बाजार (G-Sec) का विस्तार
विदेशी संस्थागत निवेशकों (FPIs) को आकर्षित करने के लिए फुली एक्सेसिबल रूट (FAR) के दायरे को बड़ा कर दिया गया है. अब 15 वर्ष, 30 वर्ष और 40 वर्ष की अवधि वाली सभी नई सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) को इस रूट में शामिल किया गया है. इसके अलावा, जनरल रूट के तहत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए शॉर्ट-टर्म निवेश, कन्संट्रेशन (एकाग्रता) सीमा और व्यक्तिगत प्रतिभूति सीमाओं को पूरी तरह से हटा दिया गया है. इससे विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय ऋण बाजार में निवेश करना बेहद आसान हो जाएगा.

2. टैक्स में बड़ी राहत और सरकारी अध्यादेश
विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय बाजार को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है. इसके तहत विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में किए जाने वाले निवेश पर लगने वाले लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स (LTCG) को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है. टैक्स हटने से निवेशकों को मिलने वाला वास्तविक रिटर्न (Yield) बढ़ जाएगा.

3. एनआरआई (NRI) और ओसीआई (OCI) निवेश नियमों में ढील
आरबीआई ने अनिवासी भारतीयों (NRI) और ओवरसीज सिटिजंस ऑफ इंडिया (OCI) के लिए लिस्टेड कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश की सीमा बढ़ा दी है. सबसे बड़ी राहत यह है कि अब इसके लिए बाजार नियामक सेबी (SEBI) के पास पंजीकरण कराने की अनिवार्य शर्त को हटा दिया गया है. यह सुविधा अब भारत से बाहर रहने वाले सभी व्यक्तिगत निवासियों (PROIs) के लिए उपलब्ध होगी.

4. हेजिंग लागत और विदेशी जमा पर रियायतें
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) द्वारा लिए जाने वाले बाहरी वाणिज्यिक ऋण (ECB) को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई 30 सितंबर 2026 तक रियायती फॉरेन एक्सचेंज स्वैप सुविधा प्रदान करेगा. साथ ही, बैंकों द्वारा जुटाए जाने वाले 3 से 5 साल के नए FCNR (B) डिपॉजिट (विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक जमा) पर लगने वाली पूरी हेजिंग लागत को भी 30 सितंबर 2026 तक आरबीआई खुद वहन करेगा.

5. निर्यात राशि वापस लाने की समयसीमा घटी
विदेशी मुद्रा भंडार में नकदी का प्रवाह बढ़ाने के लिए आरबीआई ने निर्यातकों द्वारा विदेशी व्यापार से हुई कमाई को वापस देश में लाने की समयसीमा को फिर से घटाकर 9 महीने कर दिया है. आरबीआई गवर्नर के अनुसार, हालांकि केंद्रीय बैंक किसी विशिष्ट डॉलर राशि का लक्ष्य नहीं रख रहा है, लेकिन इन सुधारों से भारतीय बाजार में भारी और स्वस्थ विदेशी पूंजी आने की पूरी उम्मीद है.

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