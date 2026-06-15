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Razorpay IPO, ₹60,000 करोड़ की वैल्यूएशन के साथ शेयर बाजार में एंट्री की तैयारी

हैदराबाद: भारत की बड़ी फिनटेक कंपनियों में से एक, रेजरपे अब शेयर बाजार में कदम रखने जा रही है. कंपनी ने अपने IPO के लिए बाजार नियामक सेबी के पास कॉन्फिडेंशियल तरीके से शुरुआती दस्तावेज जमा कर दिए हैं. जानकारों के मुताबिक, यह आईपीओ ₹5,000 करोड़ से ₹6,000 करोड़ के बीच का हो सकता है. शेयर बाजार में लिस्टिंग के बाद इस कंपनी की कुल वैल्यूएशन ₹50,000 करोड़ से ₹60,000 करोड़ तक पहुंच सकती है

'रिवर्स फ्लिप' से भारत लौटी कंपनी

रेजरपे पिछले कुछ सालों से भारतीय बाजार में लिस्ट होने की कोशिश कर रही थी. इसके लिए कंपनी ने साल 2025 में अपनी मुख्य कंपनी का मुख्यालय अमेरिका से भारत शिफ्ट किया. स्टार्टअप सेक्टर में इस प्रक्रिया को 'रिवर्स फ्लिप' कहा जाता है. कंपनी ने इस काम की शुरुआत मई 2023 में ही कर दी थी, ताकि भारतीय नियमों के तहत आईपीओ लाया जा सके.

क्या है कॉन्फिडेंशियल DRHP फाइलिंग?

इस नियम के तहत कंपनियां अपने वित्तीय और बिजनेस से जुड़े दस्तावेज सेबी के पास जमा तो करती हैं, लेकिन उन्हें तुरंत आम जनता के लिए सार्वजनिक नहीं किया जाता. इससे कंपनियों का जरूरी और संवेदनशील डेटा प्रतिस्पर्धी कंपनियों से सुरक्षित रहता है. आईपीओ आने के ठीक पहले ही इन दस्तावेजों को सार्वजनिक किया जाता है. हाल ही में कई बड़े स्टार्टअप्स ने इसी रास्ते को चुना है.