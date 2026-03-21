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राशन कार्ड धारकों की मौज! अप्रैल में एक साथ मिलेगा 3 महीने का अनाज, देखें नया नियम

नई दिल्ली: देश के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी और खुश कर देने वाली खबर सामने आई है. केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए घोषणा की है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के लाभार्थियों को अप्रैल 2026 के महीने में ही अगले तीन महीनों का राशन एक साथ दे दिया जाएगा. इस फैसले से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलने वाली है, जिन्हें अब भीषण गर्मी में बार-बार राशन की दुकानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.

क्या है सरकार की योजना?

सरकारी आदेश के अनुसार, अप्रैल महीने में पात्र लाभार्थियों को अप्रैल, मई और जून का कोटा एक साथ वितरित किया जाएगा. वर्तमान नियमों के तहत प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 5 किलो अनाज दिया जाता है. इस विशेष वितरण के तहत, एक लाभार्थी को अप्रैल में ही कुल 15 किलो अनाज (5kg x 3 महीने) प्राप्त होगा. उदाहरण के लिए, यदि किसी परिवार के राशन कार्ड में 5 सदस्यों के नाम दर्ज हैं, तो उस परिवार को अप्रैल में एक साथ 75 किलो राशन मिलेगा.

क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला?

सरकार के इस कदम के पीछे तीन मुख्य कारण बताए जा रहे हैं: