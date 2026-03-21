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राशन कार्ड धारकों की मौज! अप्रैल में एक साथ मिलेगा 3 महीने का अनाज, देखें नया नियम

अप्रैल 2026 में राशन कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 3 महीने का 15 किलो मुफ्त अनाज एक साथ मिलेगा.

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सांकेतिक फोटो (File Photo)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 21, 2026 at 5:27 PM IST

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नई दिल्ली: देश के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी और खुश कर देने वाली खबर सामने आई है. केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए घोषणा की है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के लाभार्थियों को अप्रैल 2026 के महीने में ही अगले तीन महीनों का राशन एक साथ दे दिया जाएगा. इस फैसले से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलने वाली है, जिन्हें अब भीषण गर्मी में बार-बार राशन की दुकानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.

क्या है सरकार की योजना?
सरकारी आदेश के अनुसार, अप्रैल महीने में पात्र लाभार्थियों को अप्रैल, मई और जून का कोटा एक साथ वितरित किया जाएगा. वर्तमान नियमों के तहत प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 5 किलो अनाज दिया जाता है. इस विशेष वितरण के तहत, एक लाभार्थी को अप्रैल में ही कुल 15 किलो अनाज (5kg x 3 महीने) प्राप्त होगा. उदाहरण के लिए, यदि किसी परिवार के राशन कार्ड में 5 सदस्यों के नाम दर्ज हैं, तो उस परिवार को अप्रैल में एक साथ 75 किलो राशन मिलेगा.

क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला?
सरकार के इस कदम के पीछे तीन मुख्य कारण बताए जा रहे हैं:

  • भीषण गर्मी से राहत: अप्रैल से जून के दौरान देश के कई हिस्सों में लू और अत्यधिक गर्मी पड़ती है. बुजुर्गों और महिलाओं को लंबी लाइनों में लगने से बचाने के लिए यह अग्रिम वितरण किया जा रहा है.
  • गोदामों का प्रबंधन: भारतीय खाद्य निगम (FCI) के पास वर्तमान में अनाज का बंपर स्टॉक उपलब्ध है. रबी सीजन की नई फसल की खरीद शुरू होने वाली है, जिसके लिए गोदामों में जगह बनाना अनिवार्य है.
  • लॉजिस्टिक्स और पारदर्शिता: एक साथ वितरण करने से परिवहन लागत में कमी आएगी और वितरण प्रणाली की निगरानी करना आसान होगा.

ई-केवाईसी (e-KYC) है अनिवार्य
इस सुविधा का लाभ केवल उन्हीं कार्ड धारकों को मिलेगा जिन्होंने अपना ई-केवाईसी पूरा कर लिया है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन लाभार्थियों के आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक नहीं हैं या जिन्होंने बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं कराया है, उन्हें इस योजना से वंचित रखा जा सकता है. अपात्र लोगों को सूची से हटाने के लिए विभाग सख्त कदम उठा रहा है.

राशन लेते समय कार्ड धारक यह सुनिश्चित करें कि उन्हें तौल मशीन पर सही मात्रा में अनाज मिल रहा है. साथ ही, डीलर से रसीद लेना न भूलें. यदि कोई कोटेदार राशन देने में आनाकानी करता है या कम अनाज देता है, तो लाभार्थी टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

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