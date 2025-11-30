ड्राइवर के खाते में 331 करोड़, Rapido ने किया इनकार
Rapido ने 331 करोड़ मनी ट्रेल में अपनी संलिप्तता से इनकार किया, कहते हुए ड्राइवर का म्यूल अकाउंट था और ED जांच जारी है.
Published : November 30, 2025 at 10:41 AM IST
नई दिल्ली: राइड-हेलिंग कंपनी Rapido ने शनिवार को कहा कि बाइक टैक्सी ड्राइवर के बैंक खाते में हुए 331.36 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेन-देन की एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) जांच में उसकी कोई भूमिका नहीं है. कंपनी ने स्पष्ट किया कि वह जांच एजेंसी को सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध करा रही है.
ED के मुताबिक, ड्राइवर के खाते में 19 अगस्त 2024 से 16 अप्रैल 2025 के बीच यह भारी भरकम रकम जमा हुई. अधिकारियों ने इसे एक क्लासिक ‘म्यूल अकाउंट’ बताया, जिसका इस्तेमाल अवैध धन को इधर-उधर करने में किया जाता है. ऐसे खाते अक्सर फर्जी या किराए के KYC के जरिए खोले जाते हैं, जिनमें खाता मालिक की वास्तविक जानकारी या भागीदारी नहीं होती.
एजेंसी को यह खाता 1xbet ऑनलाइन बेटिंग से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के दौरान मिला.
Rapido की ओर से जारी बयान में कहा गया, “उक्त व्यक्ति हमारे दो करोड़ से अधिक पंजीकृत कैप्टन्स में से एक है. गिग इकोनॉमी के चलते वह कई प्लेटफॉर्म्स से जुड़ा हो सकता है. Rapido का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है. उक्त गतिविधियां पूरी तरह से व्यक्तिगत हैं.”
कंपनी ने यह भी कहा कि वह किसी भी तरह के अवैध व्यवहार को बढ़ावा नहीं देती और पारदर्शिता तथा कानून के अनुपालन के प्रति प्रतिबद्ध है.
331 करोड़ जमा, 1 करोड़ से अधिक ‘डेस्टिनेशन वेडिंग’ पर खर्च
अधिकारी तब चकित रह गए जब पता चला कि इस खाते से 1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि उदयपुर के एक लग्ज़री होटल में हुए भव्य डेस्टिनेशन वेडिंग के खर्चों के लिए चुकाई गई. ED का मानना है कि इस शादी का संबंध गुजरात के एक युवा राजनेता से है, जिसे जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है.
जब ED ने ड्राइवर से पूछताछ की तो उसने कहा कि उसे इन लेन-देन के बारे में कोई जानकारी नहीं है और वह न तो दूल्हा-दुल्हन को पहचानता है और न ही उनके परिवारों को. ड्राइवर दिल्ली की एक साधारण बस्ती में दो कमरों की झोपड़ी में रहता है और रोज़ी-रोटी के लिए दिनभर बाइक चलाता है.
कई स्रोतों से भारी रकम, तुरंत आगे ट्रांसफर
अधिकारियों के अनुसार, खाते में कई अज्ञात स्रोतों से बड़ी धनराशि आई और तुरंत ही संदिग्ध खातों में भेज दी गई. इनमें से एक स्रोत का संबंध गैरकानूनी ऑनलाइन बेटिंग से पाया गया है. अब ED इन लेन-देन के स्रोतों की गहराई से जांच कर रहा है.
हाल ही में ED ने 1xbet जांच के तहत पूर्व क्रिकेटरों शिखर धवन और सुरेश रैना की करोड़ों की संपत्तियां अटैच की थीं, जबकि कई अन्य खिलाड़ियों और सेलिब्रिटीज़ से भी पूछताछ की गई है.
