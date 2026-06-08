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राजेश एक्सपोर्ट्स विवाद: कंपनी दोबारा सौंपेगी 400 GB दस्तावेज, चेयरमैन बोले— सेबी से हुई समझने में भूल

राजेश एक्सपोर्ट्स सेबी को 400 GB दस्तावेज दोबारा सौंपेगी. चेयरमैन का दावा है कि सेबी ने मुनाफे को गलती से कुल कमाई मान लिया

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 8, 2026 at 9:41 AM IST

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नई दिल्ली: भारत की बड़ी सोना रिफाइनर और ज्वेलरी एक्सपोर्ट कंपनी 'राजेश एक्सपोर्ट्स' ने कहा है कि वह बाजार नियामक सेबी (SEBI) को 300 से 400 गीगाबाइट (GB) के कागजात अगले 15 दिनों में फिर से जमा करेगी. कंपनी का कहना है कि उन्होंने पहले ही लाखों पन्नों के ये दस्तावेज सेबी को दे दिए थे, लेकिन सेबी के अधिकारी इतनी बड़ी फाइलों में से सही कागजात ढूंढ नहीं पाए. इसी वजह से दोनों के बीच यह बड़ी गलतफहमी खड़ी हुई है.

यह पूरा मामला तब सामने आया जब सेबी ने 3 जून को एक आदेश जारी किया. इस आदेश में सेबी ने आरोप लगाया कि राजेश एक्सपोर्ट्स ने साल 2021 से 2025 के बीच अपने कारोबार (राजस्व) को 15.15 लाख करोड़ रुपये बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया है. सेबी का मानना है कि कंपनी ने अपनी विदेशी शाखाओं के जरिए फर्जी कारोबार दिखाया.

चेयरमैन ने दी सफाई
कंपनी के मालिक और चेयरमैन राजेश मेहता ने इन आरोपों को पूरी तरह गलत बताया है. उन्होंने कहा कि सेबी ने कंपनी के मुनाफे (EBITDA) को ही कंपनी की कुल कमाई यानी राजस्व मान लिया है, जो कि अकाउंटिंग की एक बहुत बड़ी गलती है.

उन्होंने इसे एक सुनार की दुकान के उदाहरण से समझाया. राजेश मेहता ने कहा, "अगर कोई ग्राहक दुकान से 2 ग्राम सोना 30,000 रुपये में खरीदता है, तो दुकान की कुल बिक्री (राजस्व) 30,000 रुपये गिनी जाएगी. इस बिक्री पर दुकानदार का मुनाफा सिर्फ 1,000 रुपये होता है. सेबी ने इसी 1,000 रुपये के मुनाफे को कुल बिक्री समझ लिया, जिससे आंकड़ों में इतनी बड़ी गड़बड़ी दिख रही है." उन्होंने आगे कहा कि कोई भी कंपनी बिना वजह अपनी बिक्री को बढ़ाकर नहीं दिखाएगी, क्योंकि इससे किसी को कोई फायदा नहीं होता.

कंपनी पर कोई कर्ज नहीं
सेबी ने यह भी आरोप लगाया था कि कंपनी का पैसा प्रमोटरों के निजी खातों में भेजा गया है. इसके जवाब में राजेश मेहता ने साफ किया कि पिछले 40 सालों में प्रमोटरों ने एक भी पैसा इधर-उधर नहीं किया है. उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी 100% कर्ज मुक्त है और उन्होंने कभी भी अपने शेयर कहीं गिरवी नहीं रखे हैं.

शेयर बाजार और सरकार का रुखसे
बी के इस आदेश के बाद राजेश एक्सपोर्ट्स के शेयरों में भारी गिरावट आई और इसमें 5% का लोअर सर्किट लग गया. इससे एलआईसी (LIC) जैसी बड़ी सरकारी संस्था को भी नुकसान हुआ है, जिसकी इस कंपनी में 10% से ज्यादा की हिस्सेदारी है. वहीं दूसरी तरफ, सरकार का भारी उद्योग मंत्रालय भी इस बात की जांच कर रहा है कि क्या इस कंपनी को सरकारी पीएलआई (PLI) बैटरी योजना से बाहर कर देना चाहिए.

राजेश मेहता ने अपने शेयरधारकों को भरोसा दिया है कि कंपनी ने कुछ भी गलत नहीं किया है. नया ऑडिट होने के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा और कंपनी के शेयर फिर से अपनी पुरानी मजबूती पर लौट आएंगे.

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