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राजेश एक्सपोर्ट्स विवाद: कंपनी दोबारा सौंपेगी 400 GB दस्तावेज, चेयरमैन बोले— सेबी से हुई समझने में भूल

नई दिल्ली: भारत की बड़ी सोना रिफाइनर और ज्वेलरी एक्सपोर्ट कंपनी 'राजेश एक्सपोर्ट्स' ने कहा है कि वह बाजार नियामक सेबी (SEBI) को 300 से 400 गीगाबाइट (GB) के कागजात अगले 15 दिनों में फिर से जमा करेगी. कंपनी का कहना है कि उन्होंने पहले ही लाखों पन्नों के ये दस्तावेज सेबी को दे दिए थे, लेकिन सेबी के अधिकारी इतनी बड़ी फाइलों में से सही कागजात ढूंढ नहीं पाए. इसी वजह से दोनों के बीच यह बड़ी गलतफहमी खड़ी हुई है.

यह पूरा मामला तब सामने आया जब सेबी ने 3 जून को एक आदेश जारी किया. इस आदेश में सेबी ने आरोप लगाया कि राजेश एक्सपोर्ट्स ने साल 2021 से 2025 के बीच अपने कारोबार (राजस्व) को 15.15 लाख करोड़ रुपये बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया है. सेबी का मानना है कि कंपनी ने अपनी विदेशी शाखाओं के जरिए फर्जी कारोबार दिखाया.

चेयरमैन ने दी सफाई

कंपनी के मालिक और चेयरमैन राजेश मेहता ने इन आरोपों को पूरी तरह गलत बताया है. उन्होंने कहा कि सेबी ने कंपनी के मुनाफे (EBITDA) को ही कंपनी की कुल कमाई यानी राजस्व मान लिया है, जो कि अकाउंटिंग की एक बहुत बड़ी गलती है.

उन्होंने इसे एक सुनार की दुकान के उदाहरण से समझाया. राजेश मेहता ने कहा, "अगर कोई ग्राहक दुकान से 2 ग्राम सोना 30,000 रुपये में खरीदता है, तो दुकान की कुल बिक्री (राजस्व) 30,000 रुपये गिनी जाएगी. इस बिक्री पर दुकानदार का मुनाफा सिर्फ 1,000 रुपये होता है. सेबी ने इसी 1,000 रुपये के मुनाफे को कुल बिक्री समझ लिया, जिससे आंकड़ों में इतनी बड़ी गड़बड़ी दिख रही है." उन्होंने आगे कहा कि कोई भी कंपनी बिना वजह अपनी बिक्री को बढ़ाकर नहीं दिखाएगी, क्योंकि इससे किसी को कोई फायदा नहीं होता.