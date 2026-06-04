Rajesh Exports Share Crash: राजस्व बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने का आरोप, सेबी की कार्रवाई के बाद शेयर 5% टूटा

Rajesh Exports Share Crash: राजस्व बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने का आरोप, सेबी की कार्रवाई के बाद शेयर 5% टूटा
SEBI की सख्त कार्रवाई के बाद राजेश एक्सपोर्ट्स का शेयर 5% लोअर सर्किट पर गिरा; कंपनी पर 99% रेवेन्यू फर्जी दिखाने का आरोप है.
Published : June 4, 2026 at 11:18 AM IST
मुंबई: दिग्गज गोल्ड रिफाइनर कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्स के निवेशकों के लिए गुरुवार का दिन बेहद निराशाजनक रहा. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा कंपनी और उसके प्रमोटर राजेश मेहता के खिलाफ एक कड़ा अंतरिम आदेश जारी किए जाने के बाद कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर कंपनी का शेयर 4.99 फीसदी की गिरावट के साथ 104.65 रुपये के लोअर सर्किट पर लॉक हो गया. इस दौरान बाजार में सिर्फ बिकवाल नजर आए और खरीदारों का पूरी तरह टोटा रहा.
SEBI ने क्यों की इतनी बड़ी कार्रवाई?
सेबी के पूर्णकालिक सदस्य कमलेश चंद्र वार्ष्णेय द्वारा जारी इस अंतरिम आदेश में कंपनी के कामकाज और वित्तीय लेखा-जोखा को लेकर बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं. सेबी के मुताबिक, शुरुआती जांच में ऐसे पुख्ता सबूत मिले हैं जो इशारा करते हैं कि राजेश एक्सपोर्ट्स का लगभग 97% से 99% तक का घोषित रेवेन्यू पूरी तरह से बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया था. सेबी ने अपने आदेश में इस वित्तीय गड़बड़ी को "अत्यंत गंभीर और बाजार के इतिहास में अनसुनी" घटना बताया है.
नियामक ने निवेशकों के हितों की रक्षा और बाजार की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए तत्काल कदम उठाते हुए प्रमोटर राजेश मेहता पर राजेश एक्सपोर्ट्स के शेयरों को खरीदने, बेचने या किसी भी तरह का व्यापार करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है.
फॉरेंसिक ऑडिट में बाधा डालने का आरोप
यह पूरा मामला मार्च 2024 में मिली एक शेयरधारक की शिकायत के बाद शुरू हुआ था, जिसमें कंपनी की किताबों में दर्ज भारी-भरकम 'ट्रेड रिसीवेबल्स' पर गंभीर सवाल उठाए गए थे. इसके बाद सेबी ने अप्रैल 2020 से मार्च 2024 के बीच की अवधि के लिए जांच शुरू की और 'BDO इंडिया सर्विसेज' को फॉरेंसिक ऑडिटर नियुक्त किया.
जांच रिपोर्ट के अनुसार, राजेश एक्सपोर्ट्स प्रबंधन ने फॉरेंसिक ऑडिटर्स को मुख्य अकाउंटिंग सिस्टम, वित्तीय रिकॉर्ड और सहायक दस्तावेजों का एक्सेस देने से बार-बार इनकार किया. इस असहयोग के कारण ऑडिटर्स कंपनी के बड़े लेनदेन की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सके. इसके अलावा सिंगापुर और स्विट्जरलैंड में मौजूद कंपनी की विदेशी सहायक कंपनियों के खातों की समीक्षा में भी यह पाया गया कि पैसों को इस तरह घुमाया गया था, जिससे उनके मूल स्रोत और गंतव्य को छुपाया जा सके.
LIC को लगा बड़ा झटका
इस बड़े कॉर्पोरेट फ्रॉड की खबर आते ही देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) के शेयरों में भी करीब 1% की गिरावट देखी गई. दरअसल, एलआईसी के पास राजेश एक्सपोर्ट्स में करीब 10 फीसदी की बड़ी हिस्सेदारी है, जिसके कारण इस लोअर सर्किट से एलआईसी के निवेश पोर्टफोलियो को भारी नुकसान पहुंचा है.
सेबी ने अब राजेश एक्सपोर्ट्स को सभी लंबित जानकारियां सौंपने के लिए 30 दिनों का समय दिया है और पूरी जांच के लिए एक नए फॉरेंसिक ऑडिटर की नियुक्ति का आदेश दिया है.
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