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Rajesh Exports Share Crash: राजस्व बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने का आरोप, सेबी की कार्रवाई के बाद शेयर 5% टूटा

मुंबई: दिग्गज गोल्ड रिफाइनर कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्स के निवेशकों के लिए गुरुवार का दिन बेहद निराशाजनक रहा. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा कंपनी और उसके प्रमोटर राजेश मेहता के खिलाफ एक कड़ा अंतरिम आदेश जारी किए जाने के बाद कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर कंपनी का शेयर 4.99 फीसदी की गिरावट के साथ 104.65 रुपये के लोअर सर्किट पर लॉक हो गया. इस दौरान बाजार में सिर्फ बिकवाल नजर आए और खरीदारों का पूरी तरह टोटा रहा.

SEBI ने क्यों की इतनी बड़ी कार्रवाई?

सेबी के पूर्णकालिक सदस्य कमलेश चंद्र वार्ष्णेय द्वारा जारी इस अंतरिम आदेश में कंपनी के कामकाज और वित्तीय लेखा-जोखा को लेकर बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं. सेबी के मुताबिक, शुरुआती जांच में ऐसे पुख्ता सबूत मिले हैं जो इशारा करते हैं कि राजेश एक्सपोर्ट्स का लगभग 97% से 99% तक का घोषित रेवेन्यू पूरी तरह से बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया था. सेबी ने अपने आदेश में इस वित्तीय गड़बड़ी को "अत्यंत गंभीर और बाजार के इतिहास में अनसुनी" घटना बताया है.

नियामक ने निवेशकों के हितों की रक्षा और बाजार की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए तत्काल कदम उठाते हुए प्रमोटर राजेश मेहता पर राजेश एक्सपोर्ट्स के शेयरों को खरीदने, बेचने या किसी भी तरह का व्यापार करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है.

फॉरेंसिक ऑडिट में बाधा डालने का आरोप

यह पूरा मामला मार्च 2024 में मिली एक शेयरधारक की शिकायत के बाद शुरू हुआ था, जिसमें कंपनी की किताबों में दर्ज भारी-भरकम 'ट्रेड रिसीवेबल्स' पर गंभीर सवाल उठाए गए थे. इसके बाद सेबी ने अप्रैल 2020 से मार्च 2024 के बीच की अवधि के लिए जांच शुरू की और 'BDO इंडिया सर्विसेज' को फॉरेंसिक ऑडिटर नियुक्त किया.